¿Quién era y como murió William Rivera Sánchez tras cofesar asesinatos en Puerto Rico?

Durante los últimos días de octubre tres hombres fueron localizadas sin vida en Puerto Rico, entre los que se encontraba William Rivera Sánchez, quien previamente habría confesado ser el autor material de dos de las muertes.

Alrededor de las 10:45 horas del 23 de octubre se reportó el asesinato de Luis Quiñones González, un abogado de 47 años de edad que murió luego de recibir disparos mientras salía del Centro Judicial de Ponce a bordo de una Dodge Ram blanca.

Pese a que el abogado y exlider del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue trasladado en el vehículo de su esposa hacia el hospital Dr. Pila, este perdió la vida después del ataque armado del que fue víctima.

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Camioneta que conducía Luis Quiñones ı Foto: Redes Sociales

Posteriormente, Félix Plaud, exlider estudiantil afiliado al PNP fue reportado como desaparecido por sus familiares, quienes aseveraron que este se habría reunido con William Rivera Sánchez alrededor de las 19:00 horas del 22 de octubre.

Félix Plaud fue localizado alrededor de las 14:30 horas del 23 de octubre sin vida, luego de que la policía recibiera un aviso sobre el cuerpo de un hombre cerca una gasolinera ubicada en Guayama, el cual también presentaba lesiones con arma de fuego.

El cuerpo de William Rivera Sánchez, quien tenía 45 años de edad, fue localizado sin vida en una residencia de santa Isabel en la que se localizaron armas de fuego; sin embargo, hasta el momento la causa de su muerte continúa bajo investigación de las autoridades de Puerto Rico.

La Policía de Puerto Rico identificó oficialmente a William Noel Rivera Sánchez, de 45 años, como el principal sospechoso de los asesinatos del abogado Luis Quiñones González en Ponce y de Félix Plaud en Guayama.



El comisionado Joseph González confirmó que Rivera Sánchez se… pic.twitter.com/ccAPVrB5B5 — Prensa Abierta (@prensaabiertapr) October 23, 2026

Confesión de William Rivera Sánchez

En un video que se encuentra en redes sociales, Rivera Sánchez dijo que “cuando llegó el momento de pedirle mi dinero de vuelta se hicieron los locos, no me lo quisieron devolver”; además, aseguró que ya había interpuesto una demanda pero no obtuvo una resolución.

“Yo me cansé, me cansé de hacer las cosas a la buena, y ayer tomé la decisión de hacer las cosas a la mala y ahora mismo acabo de asesinar a Luis” dijo William en el video.

De auerdo con medios locales, William Noel Rivera Sánchez había interpuesto una demanda de 666 mil dólares por un presunto incumplimiento de contraro, además de daños y perjuicios.

Se precisa que a mediados del 2021 Rivera Sánchez habría sido persuadido para invertir en un proyecto para colocar en Cupey, San Juan, un dispensario de marihuana medicinal, con una inversión de 125 mil dólares por un 24.5 por ciento de la empresa.

Asimismo, en la demanda que no fue reconocida, aseguró que cubrió gastos adicionales como 22 mil dólares por pago de renta, 10 mil dólares por equipo, y 2 mil dólares en renovación.

Demanda de William Rivera Sánchez ı Foto: Redes Sociales

Actualmente la Policía de Puerto Rico compartió una ficha de búsqueda de Antonio Overando García, quien presuntamente esta vinculado con las transacciones comerciales que surgieron por la investigación de los asesinatos de Luis Quiñones y Félix Plaud.

Se estableció una fianza de 100 mil dólares por delitos como fraude y emisión de cheques sin fondo, relacionados con el dispensario de mariguana medician que señaló Rivera Sánchez en su demanda.

Antonio Overando García ı Foto: Redes Sociales

Por medio de otro video, Rivera Sánchez señaló que utilizó los ahorros de toda su vida para realizar una inversión con Félix Plaud y Luis Quiñones González, con quienes intentó llegar a un acuerdo varias ocasiones para que le regresaran el dinero, y aseguró que tanto él como muchas personas cayeron en el negocio.

Aseveró que su paciencia se acabó, dijo que “ya se encargó del primero”, Félix, a quien le dio la oportunidad de hablar, y aseguró que el viernes iría a buscar a Luis, quien acabaría igual que Plaud si es que llegaba a encontrarlo.

“No quisieron responder, entonces pues ahora toca a la mala, porque traté a la buena, incluso tengo una demanda en contra de ellos... No tienen ganas de responder. Y yo quiero que antes de juzgarme, de crucificarme, busquen información de estos dos personajes para que vean que fueron muchas las víctimas” señaló Rivera Sánchez en su video.

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