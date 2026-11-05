Ken Salazar celebra triunfo demócrata y pide a Trump cooperación con América del Norte

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó al presidente Donald Trump a respaldar una agenda de cooperación para América del Norte, tras los resultados de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, que otorgaron al Partido Demócrata el control de ambas cámaras del Congreso. El diplomático consideró que las nuevas mayorías abren una oportunidad para impulsar acuerdos en materia fronteriza durante los dos años restantes de la administración republicana.

Salazar celebró las victorias de su partido en estados como Texas y California, además de destacar la participación de los votantes latinos en la nueva distribución del poder político estadounidense. “Espero que Trump cambie y que republicanos acompañen la agenda demócrata que propuse y que es aceptada por los líderes demócratas”, expresó al referirse a las posibilidades de colaboración entre ambas fuerzas.

Los comicios dejaron resultados históricos en territorio texano, donde Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, mientras James Talarico obtuvo un escaño en el Senado frente a Ken Paxton. En California, Xavier Becerra ganó la gubernatura, con lo cual los dos estados más poblados del país tendrán mandatarios de origen latino.

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El comportamiento del electorado hispano también marcó diferencias respecto de 2024. Un análisis de Reuters identificó una caída de 14 puntos porcentuales en el respaldo republicano dentro de 64 condados de mayoría latina donde hubo elecciones senatoriales. En Hidalgo, Texas, la disminución alcanzó aproximadamente 25 puntos, mientras que en Miami-Dade, Florida, llegó a diez.

Xavier Becerra es el nuevo gobernador de California ı Foto: IG Xavier Becerra

Para Salazar, esta nueva composición política representa una oportunidad de recuperar los proyectos de integración regional que promovió durante su gestión diplomática en territorio mexicano. Su propuesta contempla una relación más estrecha entre los tres países, con la participación de gobiernos estatales y autoridades federales para atender los asuntos que requieren acuerdos conjuntos.

“Ya hay muy buenos republicanos en el Senado que pueden unirse con los demócratas”, sostuvo el exfuncionario, quien confió en alcanzar consensos legislativos capaces de prosperar en ambas cámaras y obtener posteriormente el respaldo presidencial.

Pese al resultado electoral, advirtió que la permanencia de Donald Trump en la Casa Blanca constituye una condición que deberán enfrentar los promotores de esta agenda. El exembajador cuestionó la incertidumbre que, a su juicio, generan las declaraciones del mandatario y afirmó que resulta difícil anticipar sus decisiones sobre las iniciativas que surjan del nuevo equilibrio en Washington.

La frontera entre México y Estados Unidos ocupó una parte importante de sus planteamientos. Salazar reconoció que los gobiernos estatales pueden contribuir al desarrollo de proyectos bilaterales, aunque insistió en que las decisiones de la administración federal resultan indispensables para alcanzar resultados concretos.

Manifestó su esperanza de que la presión política permita avanzar en los asuntos pendientes de la región fronteriza. También consideró necesario mantener la cooperación entre autoridades de distintos niveles, incluso ante las diferencias partidistas que persisten en el gobierno estadounidense.

“Esas soluciones son buenas para los Estados Unidos y para América”, expresó al plantear que Trump podría aceptar acuerdos legislativos con respaldo de representantes republicanos y demócratas.

Latino voters are one of the most powerful forces in American politics, and tonight the America is seeing it. We have the power to decide elections all across the nation. That power isn’t going anywhere.



Latino families voted on what they live with every day: the cost of… pic.twitter.com/wt8glwYNfb — Ken Salazar (@KenSalazar) November 4, 2026

Otro de los elementos que destacó fue la posibilidad de recuperar el proyecto de transformación regional que impulsó durante su periodo como representante diplomático en México. Salazar explicó que esa iniciativa mantiene vigencia y ahora cuenta con un escenario político diferente para buscar resultados en beneficio de las poblaciones de Estados Unidos, Canadá y territorio mexicano.

El exembajador también señaló que las mayorías parlamentarias tendrán capacidad para promover iniciativas desde el Congreso, aunque reconoció que el gobierno federal conserva facultades decisivas sobre los asuntos que involucran la relación con sus vecinos.

Respecto de la conformación del nuevo Senado, recordó que todavía faltaban los resultados definitivos de Alaska y Mississippi. Ambas contiendas permanecían abiertas después de la jornada electoral, aunque los demócratas ya habían obtenido los escaños necesarios para asegurar el control de la cámara alta.

En Mississippi, el candidato demócrata Scott Colom mantenía una ventaja de mil 145 votos sobre la republicana Cindy Hyde-Smith, con 96 por ciento del sufragio contabilizado. Por su parte, Mary Peltola superaba por 637 papeletas al senador Dan Sullivan en Alaska, donde las autoridades aún debían procesar una parte importante de la votación.

Salazar anticipó que la nueva fuerza política comenzará a reunirse la próxima semana en Washington para definir las prioridades que promoverá después de las elecciones. Afirmó que su propuesta de integración norteamericana formará parte de los trabajos que buscan desarrollar los dirigentes demócratas.

El diplomático reiteró que la colaboración con Canadá y México constituye uno de los objetivos de su proyecto, cuya continuidad dependerá tanto de los acuerdos parlamentarios como de las decisiones que adopte el gobierno de Trump durante el resto de su mandato.

We woke up to a new day. Voters in Texas, California and across the country spoke about the cost of living and about this president’s direction. It’s a day of real joy.



Winning is one thing. Doing what needs to be done is another. The work starts today.



Gracias a Kimberly… pic.twitter.com/H19pBsDYtv — Ken Salazar (@KenSalazar) November 5, 2026

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