Amnistía Internacional exige al Congreso de EU poner límites a las políticas de Trump

Amnistía Internacional exigió a los representantes electos en Estados Unidos que conviertan los resultados de los comicios federales, estatales y locales en un punto de inflexión para la defensa de los derechos humanos y que frenen los abusos de poder del gobierno de Donald Trump, mediante mecanismos de vigilancia, investigaciones y acciones legislativas.

Nadia Daar, directora ejecutiva de la organización en ese país, advirtió que las decisiones de los nuevos funcionarios tendrán consecuencias dentro y fuera del territorio estadounidense, por lo que deberán garantizar el respeto a los principios democráticos y al Estado de derecho.

“Muchas vidas y medios de sustento, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, dependen de su disposición a defender y proteger los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho”, expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un video publicado el 3 de octubre de 2026. ı Foto: X, @realDonaldTrump

La representante de Amnistía Internacional sostuvo que el Congreso enfrenta una responsabilidad mayor ante las políticas de la administración republicana, a la que acusó de promover una agenda de supremacismo blanco y debilitar los mecanismos institucionales de protección de las garantías fundamentales.

“Frente a un gobierno entregado a diezmar el sistema de derechos humanos en sí mismo, el deber del Congreso de controlar los abusos del poder ejecutivo y rechazar la impunidad para los responsables de esos abusos es ahora más trascendental que nunca”, declaró.

Entre las prioridades que planteó para los legisladores destacan las medidas contra las restricciones a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como la exigencia de responsabilidades a las autoridades que incurran en violaciones.

De acuerdo con Daar, los integrantes del Poder Legislativo disponen de facultades para investigar actuaciones del Ejecutivo, modificar leyes y decidir sobre la asignación o suspensión de recursos públicos, instrumentos que podrían utilizar para revertir las políticas que cuestiona la organización.

Asimismo, señaló que la comunidad internacional mantendrá su atención sobre las decisiones de los funcionarios que obtuvieron el respaldo ciudadano en las urnas, pues el alcance de sus responsabilidades trasciende las fronteras estadounidenses.

“Es hora de cambiar el enfoque de gobierno en Estados Unidos. Todos los cargos recién elegidos deben optar por la rendición de cuentas por encima de la impunidad, la igualdad por encima de la discriminación, y el espectro completo de los derechos humanos por encima del ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder”, manifestó.

Amnistía Internacional llamó a las nuevas autoridades a utilizar sus atribuciones para enfrentar la discriminación, combatir los abusos del Ejecutivo y garantizar que las instituciones estadounidenses respeten las libertades fundamentales.

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MSL