Amnistía Internacional critica omisión de crisis de derechos humanos en su Segundo Informe

Amnistía Internacional cuestionó que el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum haya presentado avances y resultados de su administración, pero dejara fuera de su balance algunas de las principales crisis de derechos humanos que enfrenta México.
La organización señaló que durante el informe no se abordó la crisis de desapariciones ni las violencias y riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras. También reprochó la ausencia de referencias a las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como a la criminalización y estigmatización que, sostuvo, continúan restringiendo el espacio cívico.
Amnistía Internacional consideró relevante la mención de una iniciativa de Ley General sobre feminicidio; sin embargo, advirtió que ante la persistencia de la violencia feminicida, cualquier reforma legal debe traducirse en acciones efectivas de prevención, investigación, justicia y reparación para las víctimas.
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La organización también expresó preocupación por que la consolidación de la Guardia Nacional sea presentada como uno de los pilares de la estrategia de seguridad del Gobierno federal.
En este sentido, recordó los planteamientos de su informe “Promesas en marcha, derechos en riesgo”, en el que sostiene que México debe avanzar hacia un modelo de seguridad pública de carácter civil y respetuoso de los derechos humanos.
Amnistía Internacional enfatizó que la falta de mención de estas problemáticas en el informe presidencial no significa que hayan desaparecido.
“Las desapariciones no dejan de ocurrir porque no se mencionen. Las agresiones contra periodistas y personas defensoras no desaparecen por afirmar que existen libertades. La violencia contra las mujeres no se resuelve sólo con nuevas leyes”, señaló.
A dos años del inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, la organización hizo un llamado al Gobierno de México a reconocer las crisis de derechos humanos como condición necesaria para poder atenderlas.
“Los derechos humanos también deben formar parte de las cuentas que se rinden al país”, sostuvo Amnistía Internacional.
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LMCT