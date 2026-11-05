Amenazas de bomba en Europa obligan a desviar al menos 25 vuelos y movilizar aviones de combate

Una nueva serie de amenazas de bomba afectó al menos a 25 vuelos comerciales en Europa durante la mañana de este jueves 5 de noviembre, lo que provocó desvíos de aeronaves, inspecciones de seguridad y el despliegue de aviones de combate para escoltar algunos trayectos.

Las alertas se registraron en países como España, Bulgaria, Italia, República Checa y Polonia, y se sumaron a otros incidentes similares reportados a principios de esta semana.

Las autoridades y aerolíneas informaron que las amenazas recibidas por distintos medios no se tradujeron en explosiones ni daños a pasajeros. Todos los vuelos involucrados aterrizaron sin incidentes, aunque algunos tuvieron que modificar sus rutas o realizar aterrizajes en aeropuertos distintos a los previstos.

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La nueva oleada de alertas se produjo después de que el martes pasado alrededor de 10 vuelos también recibieran amenazas similares, que posteriormente resultaron falsas. Los incidentes de ambos días generaron movilizaciones de equipos de seguridad y, en algunos casos, la intervención de las fuerzas aéreas.

En Bulgaria, la fuerza aérea informó que sus aviones de combate escoltaron tres aeronaves comerciales hasta su aterrizaje. Se trató de vuelos de Ryanair procedentes de Copenhague, Madrid y Londres-Stansted, con destino a Sofía.

Los primeros dos aviones aterrizaron en el aeropuerto previsto, mientras que el tercero fue desviado a Plovdiv, la segunda ciudad más grande del país.

En España, la Guardia Civil recibió tres amenazas de bomba por correo electrónico en un periodo inferior a 20 minutos, a partir de aproximadamente las 9:00 horas locales.

Las alertas estaban relacionadas con dos vuelos de Air Europa que salían de Madrid hacia París y cuatro aeronaves de Iberia que tenían previsto llegar desde Roma y Milán.

Como medida preventiva, algunos aviones tuvieron que detenerse o regresar a las plataformas de los aeropuertos. Los pasajeros descendieron mientras los equipos correspondientes realizaban las inspecciones de seguridad.

En República Checa, la policía recibió una amenaza sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos improvisados en cuatro aviones con destino a Praga.

Las autoridades evaluaron la credibilidad de los mensajes como baja, aunque prepararon los aterrizajes con los protocolos de seguridad correspondientes.

Dos vuelos de EasyJet procedentes de Reino Unido, uno de Irlanda y otro de Grecia aterrizaron en Praga sin que se reportaran incidentes.

En Italia, un avión de Finnair procedente de Helsinki fue escoltado por la fuerza aérea italiana hasta su aterrizaje previsto en Roma. De acuerdo con información de una fuente cercana al caso, la intervención no provocó interrupciones en los servicios del aeropuerto.

Otro vuelo de Finnair, también procedente de Helsinki y operado por Jettime, aterrizó con normalidad en Viena, Austria, después de recibir una amenaza de bomba.

La aerolínea Aer Lingus informó que uno de sus vuelos, que cubría la ruta entre Dublín y Roma, fue desviado a la base aérea de Évreux, en Francia.

La compañía confirmó que el vuelo EI402 aterrizó de manera segura y señaló que trabajaba para trasladar a los pasajeros a su destino final lo antes posible.

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FGR