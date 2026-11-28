Julián Figueroa falleció en abril de 2023, y, a más de tres años de su muerte, su nombre volvió a llamar la atención en redes sociales después de que surgieran versiones sobre la existencia de un supuesto video de la autopsia del cantante.

Todo comenzó tras las declaraciones del periodista Gabriel Cuevas, quien afirmó haber visto el clip del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Sin embargo, muchos se preguntan si es un material auténtico o no.

Video de Julián Figueroa durante autopsia: ¿Es real? ¿qué se sabe?

De acuerdo con el testimonio de Gabriel Cuevas, un hombre desconocido se le acercó afuera de la funeraria donde se encontraban los restos de Julián Figueroa y le mostró en una computadora portátil una supuesta grabación de la supuesta autopsia del fallecido artista.

Según el periodista, la persona aseguró que las imágenes estaban a la venta, aunque él afirmó que no adquirió ninguna copia.

Julián Figueroa ı Foto: IG @julian_f.f

Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación pública sobre la autenticidad del material, su contenido exacto o la identidad de quien habría realizado la grabación. Tampoco se ha comprobado que el video haya sido difundido o comercializado.

Además, los reportes posteriores a la muerte de Julián Figueroa indicaron que no fue necesaria una necropsia, ya que la revisión médica determinó que falleció por causas naturales y no presentaba signos de violencia, por lo que el clip podría no ser real.

¿Qué dijo Maribel Guardia del supuesto video de la autopsia de su hijo Julián Figueroa?

Hace unos días, Maribel Guardia fue abordada en el aeropuerto por varios medios de comunicación, pero evitó dar detalles sobre el tema.

“Eso ha sido muy feo, no quisiera hablar de eso. Es la peor de mis pesadillas. De todas las mamás, que le hayan hecho un video a tu hijo”, expresó la actriz.

“A todos los artistas, famosos, les hacen videos. Aparecen desnudos, son devastadores”, añadió bastante afectada.

😱💔 ¡Maribel Guardia reacciona al supuesto video del cuerpo de su hijo Julián Figueroa! La actriz responde a la polémica. 👀#ElGordoyLaFlaca, de lunes a viernes 4P/3C por @univision pic.twitter.com/LdtuHfY7k7 — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) November 24, 2026

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