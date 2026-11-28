Gastón Alegre López murió este 28 de noviembre a los 93 años, según informó Grupo Turquesa y diversas figuras públicas de la entidad.
El empresario radiofónico, abogado y exdiputado local era reconocido en Quintana Roo por su contribución al desarrollo de Cancún y a los medios de comunicación en la región.
Muere Gastón Alegre López, fundador de Radio Turquesa y empresario
Gastón Alegre López era originario de la Ciudad de México, donde nació el 2 de agosto de 1933. Estudió Derecho y se especializó en materia fiscal, además de ser docente en la Facultad de Derecho de la UNAM.
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Su legado quedó marcado por la creación de Radio Turquesa, emisora que inició transmisiones en Cancún el 22 de noviembre de 1989 y que posteriormente se convirtió en Grupo Turquesa, con presencia en distintos puntos de la península de Yucatán.
Gastón Alegre López también fue candidato a la gubernatura de Quintana Roo en 1999 por el PRD y posteriormente integró la XI Legislatura del Congreso estatal, donde impulsó iniciativas como la creación del municipio de Tulum.
Así despidieron a Gastón Alegre López
Diversas personalidades de la política, del mundo de los medios de comunicación y hasta del futbol, publicaron en redes sociales mensajes de despedida y homenajes para Gastón Alegre López.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recordó al empresario con cariño y reveló que trabajaron juntos durante 30 años en la radio.
“Hoy despido con profunda tristeza a Don Gastón Alegre, un hombre con quien compartí 30 años de trabajo, experiencias y amistad. En estas tres décadas conocí al empresario apasionado por la radio y al ser humano. Su voz y trayectoria dejan una huella imborrable en Quintana Roo”, escribió.
El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo expresó en X: “Quintana Roo pierde a uno de sus grandes protagonistas, cuya trayectoria y aportaciones permanecerán en la memoria de nuestra sociedad. Descanse en paz”.
Mientras que el Partido Acción Nacional Quintana Roo, compartió: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.
El equipo de futbol Cancún FC escribió: “La familia de Cancún FC lamenta el sensible fallecimiento del Lic Gastón Alegre. Descanse en Paz”.
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