Gastón Alegre López murió este 28 de noviembre a los 93 años, según informó Grupo Turquesa y diversas figuras públicas de la entidad.

El empresario radiofónico, abogado y exdiputado local era reconocido en Quintana Roo por su contribución al desarrollo de Cancún y a los medios de comunicación en la región.

Muere Gastón Alegre López, fundador de Radio Turquesa y empresario

Gastón Alegre López era originario de la Ciudad de México, donde nació el 2 de agosto de 1933. Estudió Derecho y se especializó en materia fiscal, además de ser docente en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Su legado quedó marcado por la creación de Radio Turquesa, emisora que inició transmisiones en Cancún el 22 de noviembre de 1989 y que posteriormente se convirtió en Grupo Turquesa, con presencia en distintos puntos de la península de Yucatán.

Gastón Alegre López también fue candidato a la gubernatura de Quintana Roo en 1999 por el PRD y posteriormente integró la XI Legislatura del Congreso estatal, donde impulsó iniciativas como la creación del municipio de Tulum.

🙏GRUPO TURQUESA INFORMA

Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro Director General, Lic. Gastón Alegre López.

2 de agosto de 1933 – 28 de noviembre de 2026

Su legado permanecerá en la historia de Grupo Turquesa.

Descanse en paz. pic.twitter.com/C622692ZEB — Denuncia Ciudadana (@rt_denuncia) November 28, 2026

Así despidieron a Gastón Alegre López

Diversas personalidades de la política, del mundo de los medios de comunicación y hasta del futbol, publicaron en redes sociales mensajes de despedida y homenajes para Gastón Alegre López.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recordó al empresario con cariño y reveló que trabajaron juntos durante 30 años en la radio.

“Hoy despido con profunda tristeza a Don Gastón Alegre, un hombre con quien compartí 30 años de trabajo, experiencias y amistad. En estas tres décadas conocí al empresario apasionado por la radio y al ser humano. Su voz y trayectoria dejan una huella imborrable en Quintana Roo”, escribió.

Hoy despido con profunda tristeza a Don Gastón Alegre, un hombre con quien compartí 30 años de trabajo, experiencias y amistad. En estas tres décadas conocí al empresario apasionado por la radio y al ser humano. Su voz y trayectoria dejan una huella imborrable en Quintana Roo.



A… pic.twitter.com/8liYij9Dys — Mara Lezama (@MaraLezama) November 28, 2026

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo expresó en X: “Quintana Roo pierde a uno de sus grandes protagonistas, cuya trayectoria y aportaciones permanecerán en la memoria de nuestra sociedad. Descanse en paz”.

Mientras que el Partido Acción Nacional Quintana Roo, compartió: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

El equipo de futbol Cancún FC escribió: “La familia de Cancún FC lamenta el sensible fallecimiento del Lic Gastón Alegre. Descanse en Paz”.

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