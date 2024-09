¡Se acepta como Maui! Gomita presume su fiesta de Moana y demuestra que es un meme | VIDEO

A Gomita no le quedó de otra más que aceptar que se volvió la burla de todos los fans de la TV abierta por su desempeño al interior de “La casa de los famosos México 2”, por el cual la gente la bautizó como Maui, el personaje de “Moana”, por su parecido físico y facial con ella. Ahora, la payasa decidió aceptar que es un meme andante al celebrar su cumpleaños con una fiesta temática de la película de Disney que pronto tendrá una secuela.

A través de sus redes, Gomita decidió presumirle a la gente la fiesta de su cumpleaños número 30, para el cual decidió que la mejor manera de celebrar sus tres décadas de vida y el inicio del ocaso de su vida con una fiesta de Moana, donde obviamente ella fue caracterizada con Maui, aunque su ropa fuera distinta.

“¿Quién es Maui? Él o yo, bueno, ya me disfracé de Moana, mandé a hacer el gran vestuario y yo sé que todos ustedes amaban ver esta gran foto de la Gomita oficial, ¿quién es quién, mujer? No esperaba esta temática, pero ustedes la pusieron y yo quién soy para negarme”, dijo la payasa en uno de sus videos, en el que se dejó ver junto a una figura de cartón de Maui.

"Felices 30 para mí", remarcó Maui en el clip, dejando claro que así decidió festejar su natalicio con la franquicia de Disney.

“No bb te equivocaste, tu ibas de Maui”, “Maui se vistió de Moana”, “Es como si se viera en el espejo", “Gomita es una genio, combatir su meme con el meme, y la gente ya no lo usa! bien ahí!”, “Lo bueno q ella se lo agarro a un buen modo no como otros que empiezan a demandar no diré nombre pero abran señales” y “te quedaba grande la falda del Maui, Goma, le tres al éxito”, le dijeron.