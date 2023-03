Adrián Marcelo dice que demandará a Chessman por golpearlo: "¿Por qué me hizo eso?" (VIDEO)

Adrián Marcelo otra vez está en la polémica y es que ahora el luchador Chessman le dio tremendo golpe durante una entrevista.

En redes sociales circula el clip del momento. Durante el festival The World is a Vampire, Adrián Marcelo estaba hablando con el luchador en una entrevista para su canal de YouTube, cuando de repente el luchador le soltó un golpe al youtuber en el cuello.

Adrián Marcelo quedó en el piso, agarrándose el cuello del dolor, pero igualmente se levantó y le pidió a alguien su vaso de cerveza para aventárselo a Chessman.

Los usuarios de Internet quedaron sorprendidos y dividieron opiniones, ya que algunos defendieron a Adrián Marcelo y otros se alegraron del golpe que recibió, tras los polémicos comentarios que hizo sobre la gordofobia.

Sin embargo, tras la viralización del video, Adrián Marcelo advirtió que demandará a Chessman por haberlo golpeado.

Adrián Marcelo demandará a Chessman por golpearlo

Adrián Marcelo publicó un video en sus redes sociales, en el que le exigió a la Lucha Libre AAA que le diera una explicación por el golpe del luchador Chessman.

“Enseñarles cómo me quedó el verg… Me duele un put… el cuello. Voy a rogar a la AAA y específicamente le pregunto a Dorian si van a aclarar algo, si va a haber un comunicado, porque si yo no veo ese pedo en los siguientes días, esta misma semana presento una demanda. Hay muchos elementos para que proceda y nada más exijo una explicación y qué va a pasar. Quiero escuchar del director de AAA una explicación de qué carajos pasó con ese señor, Chessman, y por qué me hizo esto”, dijo Adrián Marcelo.