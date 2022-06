Alan Tacher revela secreto de La Academia: "El sobre del eliminado venía en blanco" (VIDEO)

Con el regreso de La Academia 20 años, Alan Tacher, quien fue el primer conductor del programa, reveló uno de los secretos mejor guardados del reality de talento.

Alan Tacher ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que reveló cómo fue para él ser el conductor principal de TV Azteca y de su programa más exitoso: La Academia.

El presentador contó que La Academia fue el programa con el que TV Azteca superó a Televisa en el rating y que puso a temblar a la competencia por la gran aceptación que tenía el programa.

Alan Tacher reveló que ser el conductor principal de TV Azteca fue muy desgastante, porque debido al gran éxito que tenía La Academia él tenía que alargar los programas más tiempo para que la gente lo siguiera viendo.

Además recalcó que gran parte del éxito se debió al elenco, ya que los participantes de La Academia ahora son grandes artistas que se mantienen vigentes como Yahir, Yuridia, Víctor García, Carlos Rivera, entre otros.

Alan Tacher dice que le daban el sobre en blanco para anunciar al expulsado de La Academia

Alan Tacher reveló que para darle más realismo a La Academia el productor del programa en ese entonces, Giorgio Aresu, le enviaba un sobre en blanco, en el que se supone que debía decir el nombre del expulsado.

“Yo odiaba a mi productor con toda el alma y para darle más emoción al programa, el sobre del eliminado venía en blanco, pero para hacerlo más real, a mí no me decían nada. Así que yo no sabía quién iba a salir, entonces estaba igual que todos los televidentes”, contó Alan Tacher.

Asimismo, mencionó que uno de sus más grandes temores era que al productor se le olvidara revelarle por el “chícharo” el nombre del eliminado y finalmente un día su miedo se volvió realidad.

“Mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó, ese ha sido el programa más aterrador de mi vida. Yo abrí el sobre, obvio venía en blanco, y al productor se le olvidó decirme quién saldría entonces me empezó a gritar de cosas para que ya lo dijera. Yo seguía improvisando, esperando el nombre hasta que la coproductora notó algo raro y le preguntó si ya me lo había dicho entonces él se dio cuenta de su error y me lo dijo después de tres minutos”, dijo el exconductor de La Academia.