¿Alejandro Fernández dio un concierto borracho? Afirman que 'se quedó dormido' (VIDEO)

Alejandro Fernández despierta muchas envidias entre los conductores de los programas de chismes, pues siempre le andan inventando chismes y criticando todo lo que hace. Ahora fue el turno de Lalo Carrillo, el más random de “De Primea Mano”, quien afirmó que el Potrillo habría dado un concierto en avanzado estado etílico.

Justamente en ese programa liderado por Gustavo Adolfo Infante se dio a conocer un video en el que Alejandro Fernández habría estado pasado de copas (como dicen las tías) ante su audiencia, la cual disfrutó de la música de igual manera.

Los hechos presuntamente ocurrieron en el show que Alejandro Fernández apenas ofreció en la Arena Ciudad de México. En el video se al cantante vocalizando un tema, el cual según lo dicho por el conductor, no puede entonar bien.

"El Potrillo se presentó el día de ayer en la Arena Ciudad de México, en un evento privado de maquillaje. Pero dejó un sabor de boca agridulce en los asistentes porque, para empezar, salió una hora después al escenario”, dijo el hater clasista de Yalitza Aparicio.

El sujeto agregó que Alejandro Fernández presuntamente estaba desorientado, que a veces se quedaba callado y hasta se le olvidaba la letra de su canción 'Te voy a perder'. Incluso se atrevió a afirmar que el artista aparentemente se estaba quedando dormido.

“Cuando lo vieron salir dijeron: ‘se ve raro, ¿qué tendrá?, ‘¿tendrá sueño o qué?’. La gente que estaba ahí asegura que estaba en estado inconveniente y que, supuestamente, a lo largo de la noche todo iba de mal en peor”, dijo Carrillo, tras remarcar que en el video se escucha a la gente decir: “ya le pasó otra vez, se quedó dormido”.

Gustavo Adolfo Infante, tras ver el video, regañó al Potrillo a la distancia: “Alejandro es hoy el más grande representante de la música regional mexicana, de eso no hay duda, pero esto no puede ser, no te puedes presentar borracho a dar un concierto”.