Thalía debuta en los corridos tumbados con 'Bebé, perdón' ¿a quién se la dedicó?

Para nadie es nuevo que los corridos tumbados son el género musical que tiene dominado al mundo, pues al parecer a todos les encanta la música sencilla con líricas sobre drogas y narco. Por ello, Thalía, como la empresaria que es, vio la oportunidad de crear algo único al incursionar en esta modalidad musical, pero con su propio estilo.

Thalía acaba de lanzar “Bebé, perdón”, su corrido tumbado bien belicón, en la que en vez de cantarle a estupefacientes y ajustes de cuentas, la cantante ofrece una peculiar historia de un trágico amor.

“Bebé, perdón” de Thalía ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming que existen en el universo conocido, además de su en su canal oficial de YouTube, en donde ya superó las 70 mil visualizaciones y los cientos de comentarios

“Vamos con todo apoyar a la reina, orgullo mexicano”, “Felicidades y enhorabuena Thalía por esa voz tan bonita que Dios te regaló. Me encanta esta canción con tu dulce voz” y “Gracias Thalía por siempre reinventarte, por regalarnos música de calidad. Por hacer todo con el corazón. Gracias por seguir arriesgarte a todo. Soy el más feliz con tu música. Simplemente GRACIAS”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

“Bebé, perdón” es una canción en la que la protagonista se disculpa de un amor al que desaprovechó, pero ahora se arrepiente. Lamentablemente, es poco probable que Thalía la haya lanzado con dedicación a alguien, pues ella no escribe sus canciones y artistas como ella suelen irse por lo que saben que va a ser un hit.

LEtra de "Bebé, perdón" de Thalía

Bebé, perdón

Si te hago creer que no importa lo que me dices

Pero yo pensé que había sanado cicatrices

No fue tu culpa, yo no elijo a quién querer

Pero es normal porque él no es el primero que me ilusiona



Pero ya no importa

Porque eso me pasa por entregarte todo a ti

Te doy la cara y eso tú lo sabes

Pero hablando claro, yo no estoy pa' nadie, eh eh eh



Tú me hacías sentir diferente

Algo especial, algo que se siente

Un niño con el cora canta, nunca miente

Un poco loca pero contigo me arriesgo



No son tu culpa mis inseguridades

Todo es mi culpa que no sepa expresarme

Cuando tú quieras puedes llamarme

Estoy medio triste, eh eh



Bebé, pero casi tuvimos algo

No fuimos nada

Eres como esa disquera que me dio release

Fue el tema que te gusta que no va a salir, eh eh eh



Sé que tú me vas a esperar

Pero espero que encuentres a alguien mejor

Y todo el mar de besos no te puedo dar

Tú bien me dijiste: No involucres, corazón



Sé que tú me vas a extrañar

Pero cuando estás con otra, ya que no es como yo

Y todo el mar de besos no te puedo dar

Tú bien me dijiste: No involucres, corazón, eh eh eh

Todo el mar de mis besos