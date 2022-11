Alejandro Fernández habla sobre el castigo que le hizo la prensa en Guadalajara: "Ni me enteré"

Hace unas semanas, la prensa de Guadalajara castigó a Alejandro Fernández no cubriendo su concierto, pues afirmaron que el Potrillo menospreciaba al gremio.

Ahora, el hijo de Alejandro Fernández habló respecto a dicha polémica y sus palabras dejaron a todos con la boca abierta.

Los periodistas publicaron una carta respecto a lo ocurrido, de la cual Alejandro Fernández ni se enteró:

"Es que yo no me enteré, yo no supe, se lo mandaron a otro Alejandro Fernández, creo que fue una persona, porque si fuera cierto, literalmente aquí no los tendríamos”, dijo

Asimismo, dijo que no es que no hubiera querido atender a la prensa de Guadalajara, sino que no estaba planeada ninguna conferencia, ni entrevista:

“No es que no quise dar entrevista, es que nunca se mencionó, ni jamás confirmé que daría entrevista o una conferencia de prensa. Esas personas querían que yo diera una declaración, de lo que estaba pasando en la Ciudad. Finalmente tenemos una muy buena relación”, agregó.

“Hace una semana en mi casa de Vallarta, me dijeron ' ¿oye qué pasó con la carta está?'. Ni me enteré. Me la mandaron, hablé con mi oficina y me dijeron que era mentira todo, que no era cierto”, agregó.