Alejandro Fernández revela lo duró que era Vicente Fernández con él: 'Me sacó de la escuela'

Alejandro Fernández contó cómo era convivir con su papá Vicente Fernández cuando el cantante estaba en la casa, ya que normalmente trabajaba mucho y estaba constantemente de gira.

El Potrillo le confesó a Yordi Rosado que Vicente Fernández era muy estricto y que cada vez que estaba en la casa iba a verlo a él y a su hermanos para que se pusieran a trabajar y no estuvieran acostados.

“Era un dolor de huev… (dijo entre risas) Cuando estaba nos teníamos que despertar temprano. Era la escuela o de que: ‘Ya despiértate’, o el clásico de un padre no puede ver agusto a un hijo porque le da coraje o envidia, algo le provocas que llegan y te patean la cama: ‘A ver qué estás haciendo huev…’. Mi papá era muy estricto con todo eso y siempre trató de enseñarnos a trabajar, meternos mucho lo de la agronomía, los caballos, el campo”, mencionó Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández dice que Vicente Fernández lo sacó de la escuela para trabajar

El cantante de “Como quien pierde a una estrella” señaló que don Vicente Fernández lo sacó la escuela para ponerlo a trabajar en el rancho.

“Mi papá me sacó un año de la prepara, me dijo: ‘te va a enseñar más lo que te de la vida, sabiendo administrar el rancho que la escuela’, yo le decía: ‘si me interesa terminar la escuela’”, contó Alejandro Fernández.

Me dejó un rancho y me dijo: ‘a esto te vas a dedicar, siembra lo que tú quieras, lo sembramos de alfalfa porque mis hermanos tenían ganados, hicimos el negocio redondo. Me enseñó a manejar el tractor, ir todos los días en la mañana a ver los riegos Alejandro Fernández

Sin embargo, también destacó que Vicente Fernández también le dejó un gran legado musical en el que lo enseñó a poner el público siempre primero, también a terminar las cosas que empezaba.

“Sí fue un rollo, pero fueron momentos increíbles, fueron enseñanzas que me dio mi padre, independientemente de la carrera artística”, explicó Alejandro Fernández.