Alejandro Fernández confiesa que antes de ser cantante se quería dedicar a otra cosa

Alejandro Fernández confesó que cuando era niño él no pensaba en ser cantante, sino que sentía más afición por otra profesión, pero al final la vida lo llevó a convertirse en un gran artista que sigue los pasos de su papá Vicente Fernández.

El Potrillo ofreció una entrevista a Yordi Rosado y el conductor le preguntó si en algún momento pensó en que no quería dedicarse a cantar rancheras, a lo que el artista señaló que nunca lo planeó ya que de manera natural su papá Vicente Fernández invitaba a la familia a que lo acompañaran a cantar en sus conciertos.

“Nunca lo planificamos, entonces nunca me dio tiempo de decir: no me quiero dedicar a eso. Él cantaba e invitaba a toda la familia y se fue haciendo costumbre y en cada presentación que iba le gustaba sacarme al escenario y cantar con él a dueto”, dijo Alejandro Fernández.

Sin embargo, más adelante el cantante confesó que cuando era pequeño no pensaba dedicarse a la música, sino que sentía más atracción por el cine y que pensó en dedicarse a ser actor.

Me gustaba más el cine que la música, pero la vida me dio la oportunidad por otro lado… Me gusta muchísimo el cine, yo me veía de chiquito más como actor que como cantante, no lo tenía claro, pero siempre decía, si me dedico a algo de este género sería más a la actuación que la cantada Alejandro Fernández

Asimismo, El Potrillo recordó una presentación cuando era niño que tuvo en un programa especial que Raúl Velasco le hizo a su papá Vicente Fernández en la que él de cinco años se congeló y no podía cantar, pero Chente salió al quite para ayudarlo en la situación.

Alejandro Fernández señaló que aunque ese momento le generó un trauma, le dio la enseñanza de siempre terminar los proyectos que tenía.

Alejandro Fernández recuerda que su papá lo sacó de la escuela para atender el rancho

Alejandro Fernández le contó a Yordi Rosado que su papá Vicente Fernández era muy estricto y que cuando estaba en la casa les pateaba la cama para que no estuvieran de flojos él y sus hermanos.

El Potrillo señaló que Don Chente lo sacó un par de años de la preparatoria, porque le dijo que lo tenía que enseñar a trabajar y administrar el rancho, ya que eso le serviría más a su futuro, pero Alejandro sí quería terminar la escuela.

“Mi papá me sacó un año de la prepara, me dijo: ‘te va a enseñar más lo que te de la vida, sabiendo administrar el rancho que la escuela’, yo le decía: ‘si me interesa terminar la escuela’”, contó Alejandro Fernández.