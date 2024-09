Aleks Syntek revela que le cancelaron conciertos por tirar al inodoro el disco de Karol G: 'se ofendieron'

Aleks Syntek está sufriendo las consecuencias de hacerse el chistosito y hacer menos al reguetón, pues el polémico cantante conocido por su polémica de los “cute british boys” reveló que perdió contratos para hacer conciertos por haber tirado el disco de Karol G al inodoro en un programa.

Esto ocurrió a mediados de abril pasado, cuando Aleks Syntek fue invitado a "El podcast + perdido" de Gabo Ramos, donde habló acerca de su polémica vida y además tiró a la taza del baño el emblemático disco "Mañana será bonito" de la bichota mayor, prefiriendo a la malinchista de Danna Paola sobre ella.

En el video se ve que a Aleks Syntek lo pusieron a escoger entre distintos discos o echarlos a la taza. El primero que le pasaron fue el de "Beat" de Belanova, del dijo: "Buenísimo, me encanta. Los amo". Luego le pasaron "XT4S1S" de Danna Paola, mujer a la cual Syntek dijo que le tiene "mucho respeto por su gran voz" y por ser una "excelente artista" y "estar tan guapa".

ESCÁNDALO

CANTANTE ALEKS SYNTEK BOTA AL RETRETE EL ALBUM MAÑANA SERÁ BONITO DE KAROL G 😱🤣 pic.twitter.com/X89E0VSo22 — FionadeG (@Fi0naDG) April 20, 2024

Tras ello le pasaron "Mañana será bonito" de Karol G y fue en ese momento que despotricó "Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identifico con las canciones, sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", dijo antes de lanzar el disco al inodoro y bajarle.

Ahora, lo que el famoso pensó que había sido una gracia cualquiera resultó ser un tope en su carrera, pues el Aleks Syntek le confesó a la prensa de farándula se le cerraron puertas por hacer menos a Karol G.

Yo no tengo nada en contra de ella, era un programa de bromas, de Gabo Ramos… era puro cotorreo. La sacaron de contexto, como si yo estuviera haciendo una campaña tirando los discos de esta mujer (Karol G) y se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos, porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo”, lamentó.