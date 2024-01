Aleks Syntek responde a quienes lo critican por andar con su esposa siendo menor: 'enfermos'

Aleks Syntek ya no se puede quitar el estigma de que le gustan “chavitos”, pues él mismo reveló en una entrevista que se ligó a su esposa, Karen Coronado, cuando ésta era menor de edad, cosa que encendió las alarmas entre los fans, pues enfatiza su polémica con el “cute british boy” que recientemente revivió.

Y es que el famoso reveló que conoció a Karen cuando ella tenía 15 años y el 23, y además su encuentro fue en un antro, lugar en el que ella no debería de haber podido entrar, pero que logró hacerlo gracias a la ayuda de su hermana Ingrid Coronado.

Mucha funa a Florencia Guillot… ahora hablemos de Ingrid Coronado tomando la misma postura con Aleks Syntek y su esposa. ¿Un wey de 23 saliendo con alguien de 15? Ahhh pero que espanto con las letras de reggaeton. Congruencia, por favor. La p3dof1lia espanta mucho más, Aleks. pic.twitter.com/GqH2EQEHuv — 𝕕𝕒𝕟𝕚𝕖𝕝𝕒.✨ (@DimeSchuster) January 21, 2024

"¿Ubican la canción de 'Tú Necesitas? Estaba yo en el antro de moda, que era el Bulldog. Karen estaba de colada porque todavía no estaba en la edad de poder entrar al lugar y se había colado con su hermana", narró.

"Yo me estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento. Ya tenía planeado pedir el coche para irme a casa, cuando volteo y veo en una esquina a una güerita bailando solita. 'Es que no puede ser que nadie te vio... al parecer me quedaré un poco más'", continuó todo turbio.

"Me esperé un ratito, se paró de la mesa hacia el área de pista. Me la topé y dije 'hola, ¿por qué no me saludas?' Es que no supe cómo abordarla y usé la chafa", añadió confesando que no sabe cómo ligar con menores, pues el “cute british boy” reveló que Syntek lo quiso apantallar presumiéndole su carrera.

Chequen la letra "Tu necesitas" de Aleks Syntek se la dedicó a su esposa cuando ella la conoció en un bar ella tenía 15 años el 23 ..pdo a la vista no mames q puto ascooo 🤢 pic.twitter.com/XUaCNF2Nz8 — ॐVαιένιαॐ (@chimikeydraven) January 23, 2024

"También le gustan los pequeños de Inglaterra vdd", "siempre dio grima, ahora da más aún", “o sea que SÍ la vio chiquita" y “bien turbio que no esté cancelado este pedófilo”, fueron algunos de los comentarios que le dedicaron a Aleks Syntek.

El cantante no soportó y escribió un comentario en uno de los tantos post que lo criticaron por grooming, asegurando que los enfermos son todos los demás menos él.

“Las mentes torcidas que escuchan y piensan lo que quieren pensar me deprimen cada vez más, el mundo está muy enfermo. Sin embargo, hay más gente buena que mala en la humanidad y al final la bondad y la verdad perseveran ‘busca a tu tribu y se feliz’”, escribió Aleks Syntek en Twitter, pero borro el post al poco tiempo.

Ovio los fans volvieron a criticar a Aleks Syntek y aseguraron que “Tú necesitas”, la canción que el famoso le hizo a su esposa, “Si la sacas de contexto, suena como si estuvieras haciendo grooming a alguien más”