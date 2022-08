Alfredo Adame no quiere ver a sus hijos ni en su funeral: "Que se vayan a la chin***"

Alfredo Afame dejó claro que odia a sus hijos más que a nadie, pues dijo que no quiere verlos nunca y desea que no asistan ni a su funeral.

Así lo afirmó a “Venga la Alegría”, programa al que habló respecto a la reconciliación con sus hijos.

“Yo no vuelvo a tocar el tema, el día que quieran arreglarse conmigo que vengan y me toquen a la puerta, no estoy pidiendo ni disculpas ni nada, ni voy a dar disculpas ni nada”, inició en sus declaraciones.

“Pero el día que quieran que vengan y me toquen a la puerta y si se pasan 20 años y si no vienen, el día que me muera no los voy a dejar entrar a mi funeral, ni a mi capilla ni a nada, que se vayan a la chingada”, abundó Alfredo Adame.

Asimismo, Alfredo Adame fue cuestionado sobre la denuncia de Cynthia Klitbo (quien es su enemiga) a su expareja Juan Vidal por violencia psicológica.

“Si Juan Vidal la botó es por algo, los panchos que debió haberle armado porque él es un buen tipo. Si se va al infierno ni me viene ni me va”, dijo reiterando el asco que le da Rey Grupero.