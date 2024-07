Alfredo Adame revela su regla #1 para ganar en las peleas: 'nunca tiro el primer golpe'

Alfredo Adame es conocidos en toda Latinoamérica unida por los diversos videos que le han hecho de cuando se pelea con gente random en la calle, las cuales por lo general pierde. Por ello ahora, el famoso ex novio de Magaly Chávez dio mucho de qué hablar al revelar su regla número uno a la hora de entablar un combate con las armas blancas que tiene por manos.

Esto ocurre pocos días después de que Adame fue remitido al Torito por andar insultando a Gustavo Adolfo Infante, lo cual fue una red flag para los fans del periodista del chisme, pues señalan que no soporta los ataques verbales cuando él le dice “arrugado” a Gabriel Soto.

Ahora, en una reciente entrevista con la prensa farandulera, Alfredo Adame habló acerca e su experiencia en el combate, afirmando que su regla principal es que él nunca va a tirar el primer golpe.

Esto lo dijo luego de recordar la vez que supuestamente mató a un hombre de un golpe, presumiendo así sus habilidades en las artes marciales y su filosofía:

“Hay una ley que dice: ‘La victoria no está en la contienda sino en evitarla’. Yo siempre trato de evitar los golpes, cuando llego a los golpes es porque me agreden”, afirmó.

Que pena ver oootra vez a Alfredo Adame en pleitos (si se le puede llamar asi a las madrisas que le pegan) cuando fue un gran actor.

No es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años despues.pic.twitter.com/U9UgMZtSSp #REYNOSAFOLLOW — DonCanicas (@eveoscar) February 6, 2023

Puso de ejemplo que en una disputa vial: “yo me bajo a reclamar; si un cuate te está aventando el carro, yo me bajo, yo respondo. Si trato de calmar la situación, que lo he hecho muchas veces, lo hago. Pero si se dejan ir a los golpes, me le dejo ir a los golpes también”.

Adame volvió a hablar de la vez en la que según mató con un golpe: “¿Cómo se vive con eso? Yo no viví con ningún cargo de conciencia ni agachando la cabeza, lo veo como es: un simple accidente, un infortunio, una situación que no fue provocada por mí. Lo único que hice fue defensa propia”.

“Me siento en perfectas condiciones para darme un agarrón con quien quiera. A mí, si me buscan, me encuentran, soy reactivo. Si veo que alguien me va a agredir, me va a tirar golpes, obviamente me preparo, respondo… Yo nunca tiro el primer golpe, esa es una regla”, remarcó Alfredo Adame.