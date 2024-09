Alicia Villarreal confirma su divorcio de Cruz Martínez: 'cura para el alma'

Alicia Villarreal está pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues acaba de anunciar que se divorció de Cruz Martínez, con quien tenía casada desde 2003, tras separarse de Arturo Carmona.

En entrevista con “De Primera Mano”, Alicia Villarreal habló sobre su divorcio con Cruz Martínez y bajita la mano afirmó que “Le quedó grande la yegua”, pues el famoso le habría puesto los cuernos con Germaine Valentina.

“Llegó un momento en el que dije ya (...) Estoy bien, me siento bien. Siempre he dicho que la música es un compañero de todos los seres humanos, la música es un refugio es una terapia, es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer”, pronunció la cantante de rancheras.

Alicia Villarreal agregó que decidió divorciarse de Cruz Martínez porque llegó un momento en el que dijo que ya no quería vivir más con la misma situación.

“No es simplemente firmar un papel y ya, realmente es un proceso”, remarcó la ahora ex de Cruz Martínez.

Cabe recordar que Alicia Villarreal se enteró de que su ahora ex marido le habría sido infiel por la indiscreción y amarillismo de un periodista de farándula, pues este fue quien el dio a conocer el chisme.

“¿Perdonarías una infidelidad?", le preguntó el reportero; "Pues no, ¿Quién perdonaría una infidelidad?", respondió Alicia Villarreal.

"Te lo pregunto porque acaba de salir una foto de Cruz Martínez en un centro nocturno, con una chica, una chica buena onda, dice, ¿qué me dices de eso", agregó el reportero, devastándola y terminando un matrimonio de más de 20 años.