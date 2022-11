Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh reparece tras salir de rehabilitación (FOTO)

Amaia Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, preocupó a sus fans por una foto en la que luce demacrada y que acompañó con un devastador mensaje que generó alarmas pues se pensaba que iba a atentar contra su vida.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?", escribió, para después desaparecer.

Ahora, Amaia Montero reapareció tras salir de una clínica de rehabilitación en la que estuvo tratando su depresión,

Amaia Montero fue captada por las revistas "Lecturas" y "Semana", las cuales se la encontraron saliendo de la clínica de la Clínica Universitaria de Navarra, ubicada en Madrid, donde pasó un mes bajo tratamiento.

La artista fue recogida por su hermana Idoia, quien hace tiempo habló acerca del estado de su la famosa, asegurando que no estaba desaparecida, como se rumoraba.

Los mensajes de los fans no se hicieron esperar y le mandaron mensajes de apoyo a Amaia Montero como “se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente” y “es una guerrera, saldrá adelante… todo lo puedes”.