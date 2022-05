Ana Bárbara afirma que la comunidad LGBT+ la sacó de la depresión: "Me apoyan"

Ana Bárbara es querida por muchas personas y ella es recíproca con el cariño de sus fans, por eso afirmó que la comunidad LGBT+ la ayudó a salir de la depresión.

Así lo señaló Ana Bárbara en entrevista con De Primera Mano, emisión a la que acudió a promocionar su nuevo sencillo “De vez en cuando” que es una colaboración con Cristian Castro.

“Mi comunidad gay que me han apoyado en las subidas y bajadas, más en las bajadas que subidas”, dijo.

La famosa señaló que cuando estaba “perdida y en la depresión total”, recibió muchas muestras de apoyo y cariño de sus fans de la comunidad LGBT+

“Alguna vez recibí un mensaje: ‘He pensado en matarme por cómo vivo mi situación’. Yo estaba muy depre esa vez y le dije: ‘O nos levantamos juntos o los dos nos vamos a la fregada’. Pero una retroalimentación muy linda”, contó.

Ana Bárbara dijo que ese fan “viene siendo el representante de esa comunidad, que a veces esa sensibilidad los rebasa, una vida muy intensa, como yo comprenderé”.

“Sí me tumban, pero me levanto. Recojo los pedazos de mi alma del piso y me vuelvo a reinventar”, Ana Bárbara.