Ana Bárbara destruye a José Manuel Figueroa y le dice machista y misógino

Ana Bárbara no se deja de ningún machito y se le fue con todo a José Manuel Figueroa, luego de que el famoso dijo que él había escribió una de las canciones de la artista.

Y es que José Manuel Figueroa había señalado que él era el autor de la canción ‘Fruta Prohibida’, tema que siempre se ha sabido fue creado por Ana Bárbara.

En entrevista con “Venga la Alegría” despotricó en contra del hijo de Joan Sebastian pues calificó como machistas y misóginas cada una de sus palabras.

"Si así fuera, que dijo eso, con esas palabras, que esa canción es de él, pues a mí lo que me provoca es machismo ¿no?, porque ‘Ay, Ana Bárbara no pudo escribir Fruta prohibida", sentenció.

“Escribí ‘Fruta prohibida’, ‘Lo busqué’, ‘Qué poca’, ‘No es brujería’, ‘En realidad’ de Ángela Aguilar y escribí muchas otras hace más de 25 años. Mis obras están perfectamente en orden y registradas, sería muy desafortunado que un comentario misógino, porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción de esas características como es la de ‘Fruta Prohibida’", remarcó totalmente Ana Bárbara.

Tras ello, Ana Bárbara dejó claro que como mujer es muy difícil triunfar en el medio artístico:

“Es una carrera muy complicada para una mujer, porque la mujer nos tenemos que dividir en muchas, cuando eres mamá, o novia, o hija, o hermana, o trabajas, o sea, son tantas cosas, no nos queda tiempo ni para nosotras, donde además los espacios casi casi están destinados para hombres”, lamentó.

“Claro que agradezco los espacios que de repente nos brindan y nos dan, yo he escuchado a los nombres, no me lo han dicho, yo he escuchado a gente que dice ‘las mujeres no suenan, las mujeres no les gusta, las mujeres no venden’”, finalizó Ana Bárbara.

