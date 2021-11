Ana Bárbara recuerda cómo conoció al Pirru y a los hijos de Mariana Levy: "No sé si me enamoré más de él o de los niños"

Ana Bárbara recordó las cosas que más la han marcado en su vida personal y profesional y habló de cómo conoció a José María Fernández, “El Pirru”, quien fue esposo de la fallecida actriz Mariana Levy.

La intérprete de “Bandido” ofreció una entrevista con Yordi Rosado y abrió su corazón e hizo un recuento sobre las parejas que ha tenido, sin duda una de las más recordadas fue la que tuvo con “El Pirru”.

Ana Bárbara contó que antes de volverse pareja ella conoció a “El Pirru” siete años antes y que en alguna ocasión se lo encontró, junto con Mariana Levy, en una boda.

Cuando falleció la actriz, Ana Bárbara se acercó a él para darle sus condolencias, pero siguieron hablando durante un mes, hasta que se vieron en persona y la cantante, dijo, quedó conmovida por el duelo por el que estaba pasando y se encariñó rápidamente de los hijos que éste había tenido con Mariana Levy.

“Nos seguimos hablando un mes y no sé si me enamoré más de él o de los niños. (Me dio) ternura ver a un señor con sus pedazos de su alma hecho pedazos, me mueve todas las fibras”, contó Ana Bárbara.

Recordó que en esa época Paula, una de las hijas de El Pirru y Mariana Levy, se acercó a ella para preguntarle si le podía decir mamá.

Ana Bárbara sigue en contacto con los hijos de Mariana Levy

La cantante señaló que le gusta ser mamá de sus hijos propios y adoptados y hasta mostró unos mensajes que le envió Emilio, el hijo de Mariana Levy.

En los mensajes el joven le presumía a Ana Bárbara que ya había terminado su tarea y que se sentía muy orgulloso a lo que la cantante le respondió que ella estaba más orgullosa de él.

Además, Yordi Rosado mencionó que Talina Fernández, dijo en alguna entrevista, que le agradecía a Ana Bárbara por haber cuidado de sus nietos sin ser sus hijos de sangre.

KR