Ana Bárbara está infectada de COVID ¿Cómo está su salud?

Ana Bárbara tuvo que cancelar todos sus conciertos de última hora, como el que iba a ofrecer este fin de semana en Taxco, Guerrero, pues dio positivo al COVID.

La noticia de su infección de COVID la dio la misma Ana Bárbara a través de un comunicado y después con una serie de videos en sus historias, en los cuales habló respecto a su sentir y estado de salud.

La famosa narró que cuando llegó a Taxco decidió someterse a una prueba rápida, pues comenzó a sentir algunos síntomas, la cual salió positiva.

“Pedazos de mi alma venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer, pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que salí positiva a COVID”, contó Ana Bárbara desde el cuarto de su hotel.

Respecto a su estado de salud, Ana Bárbara dijo que sí siente mal, pero que sus síntomas son muy leves. “Dentro de los males, me siento no tan mal, pero no vamos a dar el show, obviamente. Pero si me curo, voy a darles este show próximamente”, agregó.

Ana Bárbara reconoció que está triste por no poder cumplir con sus compromisos artísticos y le agradeció a todos sus fans que fueron a verla a Taxco: “Lo siento mucho, va a llegar el momento en el que vuelva a estar con ustedes… se los juro”.

Ana Bárbara da positivo a #Covid_19

Tras mostrarse muy entusiasmada por su presentación en Taxco Guerrero, Ana Bárbara da positivo a Covid-19 y se ve obligada a cancelar su show pic.twitter.com/qLCItwa6ZW — Diario Ultimátum (@UltimatumMx) November 28, 2021

rc