¿Ana Bárbara se va a quedar muda? Esto dijo de su salud vocal: 'no debería cantar'

Ana Bárbara está pasando por uno de los momentos más tristes de su vida, pues la famosa cantante dio a conocer que no está bien de salud y que su voz está siendo afectada por este malestar, al grado de que ¿va a dejar de cantar?

En entrevista con la prensa de farándula, Ana Bárbara aseguró que su cuerpo se encuentra luchando para poder alcanzar la homeostasis, pero lamentablemente está perdiendo, pues incluso dijo el porcentaje de daño que tiene su voz.

“Estoy luchando, mi cuerpo está luchando. Traigo la voz al 70%. Se supone que hoy no debería cantar, pero no quise perderme de este momento. Me va a salir porque me va a salir”, dijo Ana Bárbara.

Según el programa Despierta América, la famosa fue al doctor para revisarse, el cual le dio un diagnóstico que la impactó, pues no es un virus o bacteria lo que está carcomiéndose su voz, sino el cansancio, pues no se sabe la de descansar.

"Ella se encontraba mal de la garganta y pensaba que tenía algo como grave en las cuerdas vocales, pero fue al médico y le dijeron que está cansada, pero que las cuerdas vocales están perfectas", señalaron en Despierta América.

Ante ello, Ana Bárbara dio a conocer que se tomará un descanso para ponerse y traer la voz al 100: "Voy a descansar la voz estos días, pero voy a estar bien. Es fatiga, pero mis cuerdas están bien", apuntó aliviando a sus fans más fieles y que la consideran relevante desde el hitazo “Bandido”.

Pero no todo son noticias tristes para Ana Bárbara, pues la cantante participó en el homenaje a Marco Antonio Solís, el mi mismísimo Buki y Jesucristo de Morelia, por medio siglo de trayectoria artística y robar corazones con su melena. Además, la cantante le agradeció por las enseñanzas que le ha dado, además de ser su "compadre, amigo e inspiración" a lo largo de su carrera.

"Mas que merecido el gran homenaje y un honor haber sido parte de esto. Lo quiero y respeto siempre y gracias por estar a mi lado en el escenario", afirmó.