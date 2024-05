¿Ana Martín ya se quiere retirar de las telenovelas?: 'quiero vivir al día'

Ana Martín, querida actriz de telenovelas que se volvió viral entre la chaviza el año pasado por compartir sus candentes fotografías de juventud, podría estar muy cercana a ponerle punto final a su participación en los melodramas.

Y es que Ana Martín habló con la prensa de farándula de la posibilidad de retirarse de la industria de las telenovelas a sus 78 años de edad, terminando así con una era en el entretenimiento y devastando así a sus fans.

Cabe recordar que, a lo largo de su carrera, Ana Beatriz Martínez Solórzano, nombre verdadero de la actriz Ana Martín, ha participado en telenovelas consideradas legendarias por quienes ven esa clase de productos como "La desalmada", "La madrastra", "Rubí" y "Tu primer amor".

Ahora, Ana Martín ofreció una entrevista a la prensa de farándula comparada por la chismóloga Berenice Ortiz, en donde la primera actriz fue cuestionada sobre su carrera profesional, la cual podría llegar a su fin más pronto que nunca.

no te pierdas: La mexicana Adriana Paz hace historia: gana el premio a Mejor Actriz en Cannes 2024

Y es que la famosa actriz conocida también por los melodramas "Dulces compañías", "¡Qué viva México!" y "En el tiempo de las mariposas" dijo que actualmente se está tomando un descanso después de 60 años de carrera.

Ana Martín remarcó que este 2024 no tendrá ningún proyecto, pero espera regresar a la industria el siguiente año 2025.

"Estoy descansando a 60 años de carrera. No me tengo que parar 4,5, no tengo llamado. Quiero tomarme el resto del año para viajar", pronunció, tranquilizando a la gente a la que le interesa ver su trabajo.

Por si fuera poco, Ana Martín afirmó que le gustaría vivir al día, como la gente que no tiene un trabajo de planta ni ingreso fijo:

"No he parado de trabajar. No lo he pensado (en el retiro), no planeo el futuro. Quiero vivir al día", externó Ana Martín a la prensa rosa.