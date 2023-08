Ana de la Reguera se deja ver con otro hombre tras dejar a Poncho Herrera (FOTO)

Hace unas semanas se dio a conocer que Ana de la Reguera había dejado a Poncho Herrera por ser un machito celoso e inmaduro, y tal parece ser que la famosa no pierde el tiempo, pues se dejó ver de vacaciones en la playa con un misterioso hombre que aparentemente sí es un caballero, no como el ex RBD.

“La relación se desgastó. Aunque la diferencia de edades no es mucha, sí influyó. Ana es una mujer madura que sabe lo que quiere. Poncho es inmaduro y celoso. Su comportamiento deja mucho que desear”, fue lo que informó una fuente cercana a ambos famosos respecto a la ruptura.

Ana de la Reguera Especial

Agregó que Poncho Herrera “cree que el mundo no lo merece”, por lo que era nefasto con Ana de la Reguera, cosa que resultó en que lo famosa lo botara.

Y pese a que Ana de la Reguera no ha hecho el anuncio que ya dejó a Poncho, como suelen hacer los famosos que creen que son relevantes para todos, la actriz sí presumió que ya está disfrutando una nueva compañía que, al menos por le momento, la está haciendo pasársela bien.

Ana de la Reguera presumió que se fue de vacaciones a las playas de la isla de Mykonos, Grecia, con un nuevo y misterioso sujeto, y justamente en sus historias de Instagram compartió un clip en la que este hombre aparece cargándola de una manera muy íntima.

Ana de la Reguera juguetona con el nuevo hombre Especial

“Es que en Veracruz siempre está calentita”, fue el mensaje con el que la actriz acompañó el video y con el que además quiso desviar la atención de que posiblemente es su nuevo amante.

Asimismo, la famosa actriz mostró cómo se metía al mar con el misterioso sujeto, pero astutamente no lo etiquetó en ningún lado para mantener secreta su identidad y así evitar que la gente se ponga a investigar su identidad.