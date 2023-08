Anahí confiesa que comía hielos por sus trastornos alimenticios: 'un paro cardiaco horrible'

Para nadie es nuevo que Anahí sufría hace años de anorexia y bulimia, y ahora la RBD volvió a hablar acerca de los males de su pasado y confesó que era de tal magnitud la gravedad de sus trastornos alimenticios que comía hielos para hacerle creer a su cuerpo que se estaba nutriendo.

Así lo confesó Anahí en entrevista a Joaquín López Dóriga, comunicador al que le reveló que aquellas acciones casi desencadenan en su fallecimiento y, por ende, que RBD no se hubiera reunido.

Anahí Especial

Anahí narró que a veces que pasaba hasta seis días sin comer y le pidió a sus fans no seguir su ejemplo, pues no quiere que sufran como ella.

"Yo podía pasar 5 o 6 días sin probar bocado, a veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. No quiero que tomen de aquí ninguna idea por favor, pero tengo que contarlo", afirmó.

"Después cuando no podía más venían los atracones y como tanto se han burlado, sí, vomitaba mucho", añadió.

Asimismo, Anahí contó que por sus trastornos alimenticios terminó en el hospital: "Llegué un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo 'gracias porque me salvaste la vida', le dije 'me siento mal, algo me pasa, me siento mal', tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro, una cosa rarísima, volteó y se metió directo a urgencias".

La famosa añadió que casi se muere pues le dio un infarto: "gracias a Dios, porque llegué con un paro cardiaco horrible, me meten a urgencias y gracias a Dios me salvaron la vida. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo, de electrolitos, de todo que mi corazón era una taquicardia tal que no te sé decir que me hicieron, yo estaba no sé si desmayada, no sé en qué, mi corazón no podía más, mi cuerpo no podía más”.

Anahí Especial

Finalmente, Anahí confesó que, pese a que casi se muere, eso no le impidió seguir con sus trastornos, pues incluso vomitó el suero que le aplicaron para así no engordar.

"Todos mis niveles estaban muy mal y lo peor de todo es que yo me sacaba el suero porque yo decía 'me va a engordar el suero' y cuando se descuidaban me metía al baño a vomitar", concluyó.