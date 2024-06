Andrea Escalona le dice malagradecida a Paola Durante por atacar a su mamá: 'le pagó la operación de caballo'

Andrea Escalona explotó en contra de Paola Durante, pues la ex edecán de Paco Stanely se puso a atacar a su difunta madre Magda Rodríguez diciendo que supuestamente había sido nefasta con ella. Por ello la conductora no sólo reveló que su progenitora le echó la manos a la “malagradecida”, sino que le pagó unas cirugías estéticas con las cuales le arregló la cara y le puso busto.

Todo inició porque Paola Durante dijo que cuando trabajaba en el programa de TV Azteca “Con sello de mujer”, su jefa de la cual no dijo el nombre, aunque es sabido que era Magda Rodríguez, le decía constantemente "pendej*" a través del apuntador.

“No me preguntes eso, no te voy a decir, muchos reporteros saben de quién hablo. Eso no se dice. Nada más les voy a decir que fue en TV Azteca”, dijo en una entrevista.

Andrea Escalona no dejó que la señora manchara la memoria de su difunta madre, por lo que en entrevista con la prensa ventiló que Paola Durante logró tener carrera gracias a su mamá, pues incluso afirmó que le rehízo la cara y le pagó los implantes de seno.

no te pierdas: Paola Durante explota por serie de Paco Stanley que dice que fue amante de Mario Bezares

"Magda fue una mujer que a Paola le cambió la vida, que a Paola le hizo la operación de caballo. La operación la financió Con sello de mujer", inició Andrea Escalona.

Paola Durante / Paola Después pic.twitter.com/1EZ9MX4hBW — patotreviño (@PatoTrevino) June 8, 2024

La conductora dijo respetar a Paola Durante, pero remarcó que fue gracias a su mamá que la uruguaya tuvo la oportunidad de volver a trabajar en televisión luego de haber sido encarcelada dos años por su presunto involucramiento en el asesinato de Paco Stanley.

"Magda le pagó la operación, Magda la hizo reportera, le construyó un oficio...", sentenció Andrea Escalona.

"Si ella se quiere recordar que en algún momento en el chícharo, que yo no lo sé, no la quiero desmentir, pero si quiere recordar que en alguna ocasión Magda le dijo pendej*, que no lo sé... Le cambió la cara", reveló.

“Ella se quería hacer una operación, le puso ch*chis (…) Magda se la hizo a ella, como se lo hizo a muchas como a la Bebeshita, que de ella siempre ha recibido gratitud”, finalizó Andrea escalona guardando la compostura.