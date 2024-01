Andrea Grauzas le canta a las diversas caras del amor

La joven cantante Andrea Grauzas lanza su nuevo disco El mejor/peor sentimiento, un conjunto de 13 canciones a través de las que ofrece una exploración de las diversas facetas del amor, desde la emoción provocada por una pareja y la posterior ruptura, hasta aquel sentir fraternal inquebrantable.

“El amor es algo que todos hemos experimentado de una u otra manera: desde las sensaciones más bonitas, hasta algo tan doloroso que te lleva a arrastrarte por el suelo. Con este disco deseo transmitir esa dualidad, con esta fusión de pop fresca quiero que a todos ellos que escuchen el disco, les sirva para algo en su vida: sanar, divertirse o lo que necesiten, y que lo hagan parte de ellos”, externó en entrevista con La Razón.

¿Cómo fue tu proceso de creación de tu disco y sus canciones? Inicié todo este concepto cuando me empecé a meter al mundo de la composición, me junté con otros artistas para desarrollar las canciones y lo que se me hizo más sencillo fue basarme en mis experiencias: cuando me di cuenta de que no estaba hablando del amor en pareja, sino también de este sentimiento, pero enfocado a las amistades y mi vida en general, fue cuando cuajó el concepto, por eso lo llamé El mejor/peor sentimiento. Todos los temas “vivían” en un mismo mundo, aunque contaban diferentes historias que se relacionaban a través del amor.

Las distintas caras de su música Foto: Cortesía

¿Por qué es necesario hablar del amor a través de la música? La música es una manera de expresarse, que para mí es terapéutica, no sólo escribir las canciones sino también cantarlas… es algo que te sana. Para mí, al final de cuentas, el amor es la base de toda nuestra vida: el ser humano lo que quiere es amar y ser amado y eso fue lo más importante a la hora de hacer las composiciones. Por ello quise hacer todo este concepto basado en la relevancia que como especie le damos a este sentimiento.

¿Qué fue la inspiración para tu sencillo “Tonta”? Tristemente está basado en hechos reales (risas), pero considero que es bueno que me sucedan este tipo de experiencias, ya que puedo tomarlas para crear música y arte. Justo me basé en una amistad que tuve, con esa persona comencé a tener ondas, pero al final él me la jugó chueco. Más que sentir tristeza, eso me hizo estar llena de coraje cuando estaba escribiendo la canción, por eso está un poquito fuerte, en el sentido del enojo, y en el video se muestra esa transformación de cuando yo creía que todo era muy bonito, como una bailarina de la inocencia que sólo quiere enamorarse, hacia esta mujer más madura y fuerte.

Decidí que “Tonta” fuera el sencillo de lanzamiento del disco porque es una power ballad; además, todo su concepto se me hacía muy fuerte, mucha gente se puede relacionar con eso y todo el trasfondo del video se me hace algo que puede dar muchas interpretaciones.

¿Por qué decidiste que el video fuera protagonizado por una bailarina? Yo bailé ballet muchos años, desde los cuatro hasta los 18, era mi pasión y el centro de mi vida durante toda mi infancia y adolescencia. La disciplina me marcó mucho y por eso quise meterla en esta nueva pasión que es la música. Al analizar cómo podíamos meter a la bailarina dentro del concepto de la canción, pensé en que el escenario fuera como una cajita de música en la que la protagonista representa toda la inocencia, dulzura y amor lindo que uno espera al estar enamorado.

¿En qué te basaste para escribir “Por Hoy”? Probablemente es mi canción favorita, es la más personal. Toda la letra ya la tenía lista antes de las sesiones de composición, porque fue una carta que le hice a un amigo que físicamente falleció… por ello digo que el amor no sólo es el de pareja, sino también el de amistades, un corazón se puede romper también cuando alguien se va de tu vida de forma inesperada. Es una acción de duelo, de nostalgia y del amor en ausencia.

¿Cuál es tu canción favorita del disco, sin contar las anteriores? Sería “Esperando diciembre”, por el género de la canción: a mí me encantan los boleros, crecí escuchándolos siempre y tenía ganas de meter uno al disco. La verdad es que quedó muy lindo, tiene una colaboración con Juan Vegas, quien aportó su talento de manera extraordinaria. Es un tema de desamor con el que muchos van a conectar.

Mis canciones reflejan las distintas maneras en que podemos sentir amor y desamor, recorriendo no sólo las relaciones de pareja, sino incluso aquellas con nuestra familia y amigos. Se trata de entender el amor a partir de todas sus variantes y posibilidades

Andrea Grauzas

Artista

¿Cómo definirías tu estilo musical? Tiene mucho pop, pero no me siento cerrada a géneros… entonces diría que es como un pop fresco con baladas.

¿Qué proyectos tienes en puerta? En realidad, es promocionar todo el disco, hay joyitas escondidas en el álbum. También estoy planeando algunas giras por universidades y quiero empezar abriéndole a artistas este 2024.