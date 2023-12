Ella es Nancy Jewel McDonie, la mujer más hermosa del mundo de 2023

Cada año, el portal TC Candler presenta su lista de las 100 mujeres más hermosas del mundo y este 2023 figuraron actrices internacionales como las mamasotas Emma Watson, Ana de Armas, Halle Bailey y Gal Gadot. Sin embargo, todas ellas occidentales fueron derrotadas por la hermosura del rostro de una diva asiática en ascenso: Nancy Jewel McDonie.

¿Quién es Nancy Jewel McDonie, la más hermosa del mundo?

Nancy Jewel McDonie es de Corea del Sur, el país de moda gracias al k-pop y los k-dramas, y justamente es actriz y cantante, ex integrante del popular grupo pop MOMOLAND. La artista derrotó a personalidades como la influencer rusa Dasha Taran (segundo lugar), la cantante Sana Minatozaki (tecero), la mujer maravilla Gal Gadot (cuarto) y la modelo Jasmine Tookes (quinto).

Nancy, de origen surcoreano-estadounidense, vivió por seis años en la tierra amante de la comida rápida y consumidora de fentanilo, sobre lo cual señaló: "Mis padres siempre me han dicho que hay dos culturas con las que estoy en contacto desde que era niña".

Inició su carrera adicionando para “Korea's Got Talent”, como parte de un grupo de hip-hop llamado Cutie Pies en 2011, el cual alcanzó las semifinales. Además, en su adolescencia, apareció en varios programas de televisión, como “The Unlimited” y “Mak Ee Rae Show: Just Do It Expedition” en 2012, donde había visitado Filipinas y Saipán, junto a la actriz Kim Yoo-jung.

En 2016 participó en el reality “Finding Momoland” y fue seleccionada junto a Eunha de GFriend, Cheng Xiao de WJSN, YooA de Oh My Girl y Nayoung de Gugudan, para formar el famoso grupo, el cual abandonó a inicios de este año.

De hecho, Nancy Jewel McDonie visitó México a principios de 2022 junto a Momoland, cuando el grupo vino a su canción junto a Natti Natasha: “yummy Yummy Love”.

En 2017 estelarizó el k-drama “Algo de Luz” y este 2023 participó en el musical "¡The Show! ShillaHada", en el cual interpretó los papeles de Lee Chae Rin y también el papel de la princesa Seungman.