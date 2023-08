BLACKPINK: Jennie ayuda a Lisa a hablar español y desatan ternura (VIDEO)

BLACKPINK es el grupo femenil de k-pop más exitoso de todos los tiempos y ahora sus integrantes están desbordando ternura en todo el mundo de habla hispana, por la linda manera en que hablan español, un evento inigualable para las personas que lograr presenciar ese momento en vivió.

Las protagonistas de este ahora emblemático momento son Jennie y Lisa, divas del k-pop que dejaron claro su amor por el público hispanoparlante.

Cabe recordar que hace tan solo unos meses, las chicas de BLACKPINK ofrecieron unos conciertos totalmente épicos en México, en los cuales Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa ofrecieron un espectáculo bombástico en el que su veneno rosa infectó a todas las blinks del país.

Y es que BLACKPINK interpretó grandes éxitos como “How You Like That”, “Pretty Savage”, “Forever Young”, “As If It´s Your Last”, “Shut Down”, “Typa Girl”, “Don’t Know What to Do” y “Whistle”, entre muchas canciones más.

Jennie y Lisa de BLACKPINK hablan español

Es conocido por el fandom que todas las integrantes de BLACKPINK son buenas con los idiomas, pero quedó más que claro que Jennie es la más experta en el español de las cuatro, al grado de que ella asesora a sus compañeras en lo que se refiere a hablarlo.

Por este motivo se volvió viral en Twitter, ahora X, un video en el que se ve a Jennie y Lisa durante una presentación del grupo ante un público hablante del español.

En el material audiovisual se puede escuchar a los fans de BLACKPINK animar a Lisa para que pronuncie algo en español, cosa que la chivea, pues no puede recordar cómo se dice en castellano “I love you”.

Ante ello, Jennie entra a auxiliarla y pronuncia “Te amo”, lo cual emociona a todos los presentes y hace que Lisa repita tímidamente sus palabras para que las disfruten todas las blinks.