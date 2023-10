Andrea Legarreta se reencuentra con su papá tras días de angustia: 'sigamos apoyando a Acapulco'

Andrea Legarreta se reencontró con su padre, Juan Legarreta, luego de que pasara por días de angustia, pues el señor vive solo en una casa de Acapulco. La conductora habría informado que no tenía noticias de su padre, luego del paso del huracán Otis.

Fue recientemente que Andrea Legarreta informó que ya había logrado comunicarse con su padre, aunque la angustia permanecía, pues la costa de Guerrero habría dejado importantes daños en las infraestructura de la ciudad costeña.

"Me habló mi papá. Encontraron una forma de comunicarse porque les dijeron los vecinos que en la parte de arriba había algo de señal. Me llamó y me dijo que está bien, que mi hermano está bien", dijo Andrea Legarreta con lágrimas en los ojos.

te puede interesar Otis: Andrea Legarreta por fin tiene noticias de su papá y llora al enterarse de cómo está

"Me dice mi papá que corrió con suerte, donde él vive está en mejores condiciones que la de sus vecinos porque casi todo se destrozó. No hay pérdidas en el edificio que él vive y en el de mi hermano tampoco”, agregó la conductora de "Hoy".

Andrea Legarreta se reencuentra con su papá

Fue a través de redes sociales que Andrea Legarreta informó que ya estaba junto al señor Juan Legarreta, su padre, y compartió un emotivo mensaje: "Juntos… Gracias Dios!! Gracias Chableita!! Por cuidarnos a nuestro ojitos de cielo…", escribió la conductora.

"Gracias amado papi una vez más, por tu fortaleza y amor a la vida que son INQUEBRANTABLES… Gracias Murito por tu amor y cuidarse juntos, los amo infinitamente!", agregó Andrea Legarreta, quien agradeció a los vecinos que apoyaron a su padre.

te puede interesar Andrea Legarreta pide oraciones por su papá que está en Acapulco, tras paso de huracán Otis

"Sigamos apoyando a nuestra gente de Acapulco!! Perdieron TODO!! Es tierra de nadie… La desolación y destrucción se viven a cada paso… Dicen que lo que vemos en las noticias que es impresionante, no se compara con la aterradora realidad!! El abandono y la delincuencia fuera de control!! La escasez rebasa lo imaginable", detalló la conductora, quien invitó a sus seguidores a seguir apoyando a los damnificados.

Síguenos en Google News

DGC