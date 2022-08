Usuarios lanzan teorías sobre nuevo embarazo de Andy Benavides: "imagínense que sea del doctor"

La influencer Andy Benavides anunció que está embarazada y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

A través de su cuenta de Instagram, Andy Benavides publicó un emotivo video en el que sale acompañada de sus tres hijas, sin embargo, al final del clip la influencer sorprende al mostrar una foto del ultrasonido de su nuevo bebé.

Andy Benavides acompañó el clip con un tierno mensaje en el que le da la bienvenida a su cuarto hijo. “Baby number 4 on the way. Gracias Dios por una nueva bendición en nuestras vidas”, escribió la creadora de contenido en la publicación.

Los usuarios de Internet recordaron que hace unos meses Andy Benavides se vio envuelta en un escándalo, luego de que su esposo Tavo Leal fuera detenido, acusado de haber golpeado a un doctor.

te puede interesar ¿Quién es y a qué se dedica el esposo de Andy Benavides?

De acuerdo con la información difundida en Internet, el esposo de Andy Benavides esperó a que el médico saliera de una clínica ubicada en el número 325 de la calle Calzada San Pedro, para golpearlo.

Los reportes señalan que Tavo atacó al cirujano con un aparato de descargas eléctricas y, cuando la víctima cayó al suelo, el esposo de Andy Benavides lo pateó.

Usuarios lanzan teorías sobre embarazo de Andy Benavides

Los usuarios de las redes sociales no pudieron evitar relacionar los hechos y lanzaron algunas teorías sobre el embarazo de Andy Benavides.

Los cibernautas sugirieron que Andy Benavides podría estar embarazada del doctor, por lo que, según los usuarios, este sería el motivo por el que el esposo de la influencer habría golpeado al médico.

“Imagínense que Andy Benavides esté embarazada del doctor guapo y x eso Tavo se lo madr…”, “Teorías conspiracionales: Andy Benavides está embarazada del doctor Lozano por eso el Tavo fue a golpearlo”, “Andy Benavides teniendo otro bebé después de todo el drama que tuvo con el suegro y el supuesto engaño con el doctor y Tavo yendo a golpearlo”, “Andy Benavides compartirá que es tendencia con todos diciendo que su bebé es del Dr Lozano?”, fueron algunos de los comentarios.

imagínense que Andy Benavides esté embarazada del doctor guapo y x eso Tavo se lo madreó :o — ✨pao✨ (@pbsv12) August 9, 2022

La andy benavides está embarazada y estoy casi segura de q el bebé es del dr y por eso el esposo fue a meterle una madriza🫣 — yos (@yoscxm) August 9, 2022

Yo no espero el gender reveal de Andy Benavides, quiero ver el resultado de la prueba de paternidad. — Hugo Cedillo (@HugoCeMir) August 9, 2022

Andy Benavides compartirá que es tendencia con todos diciendo que su bebé es del Dr Lozano? 👀 — Vanessa Mendez (@VaneM1594) August 9, 2022

no andy benavides teniendo otro bebé después de todo el drama q tuvo con el suegro y el supuesto engaño con el doctor y el tavo yendo a golpearlo pic.twitter.com/ayab0th8hQ — kooromi (@ginadrn) August 9, 2022

Wey que pedo con Andy Benavides? Hace un mes apenas su esposo estaba en la cárcel por haber intentado matar a su amante y ahorita sale con que está embarazada wtfffff que feo ser famoso y tener que fingir una vida perfecta por tener que dar el gusto a tus followers😭 — Yamilett 👑 (@YamilettAraiza) August 9, 2022

KR