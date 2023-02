Anuel confirma que él y Yailin terminaron "por cosas de la vida"

Anuel dio una triste noticia a sus fans, pues confirmó que, a unos meses de convertirse en padre, él y Yailin “la más viral” terminaron.

Así lo dio a conocer Anuel en un video que fue retomado por diversos programas de chisme, en el cual dijo que “yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida".

"No vamos a estar hablando ni haciendo un circo… Yailin tiene buen corazón", agregó el famoso.

Asimismo, Anuel le pidió a los fans de República Dominicana, de donde es Yailin, que no la dejen sola: "apóyenla de verdad, está trabajando y es la madre de mi hija, como sea es mi familia siempre será mi familia".

Asimismo, dijo que la seguirá apoyando en su carrera musical porque "ella se propone ese sueño que tiene".

"Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya. Yailin es la madre de mi hija, ¿entiendes lo que te digo?, mira no estoy con ella, pero es la madre de mi hija… Va a ser madre ahora, luchadora, sola desde pequeña", agregó Anuel.

"Apóyenla, entiendes lo que te digo, vaya, ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija", remarcó todo triste.