Bárbara de Regil revela que tiene un trastorno por el que tuvo muchos problemas

La actriz Bárbara de Regil, protagonista de la telenovela Cabo, confesó que tiene un trastorno que la ha afectado su vida desde niña.

Bárbara de Regil realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus millones de seguidores en Instagram y hubo un cuestionamiento en el que le pedían a la actriz que revelara algo que solo sepa su familia y ella.

A lo que Bárbara de Regil señaló que tiene el padece de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDAH.

“Tengo TDAH y tuve muchos problemas en la escuela desde niña”, escribió Bárbara de Regil en su publicación que estuvo acompañada de una foto de la actriz cuando interpretó al personaje de Rosario Tijeras.

Bárbara de Regil confiesa que tuvo TDAH Foto: Especial

Hasta el momento Bárbara de Regil no dio más detalles sobre su padecimiento y tampoco de cómo lo ha afrontado en su vida cotidiana.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas o ser excesivamente activos.

La última polémica de Bárbara de Regil

La actriz Bárbara de Regil está involucrada en constantes polémicas la última de ellas fue cuando supuestamente escribió un tuit homofóbico.

La actriz dijo que no lo escribió ella, pero no se disculpó solo dijo que a ella ya no le afectan las polémicas que surgen en contra de ella.