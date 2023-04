Ari Borovoy ayuda así a Kalimba en la polémica con Melissa Galindo: "Es mi brother"

Ari Borovoy no dejará sólo a Kalimba en su pleito legal con Melissa Galindo, a quien demandó por difamación luego de que lo acusó de abuso sexual, por lo que reveló cómo ayuda a su amigo que conoce desde niño.

Ari Borovoy fue cuestionado por la prensa respecto a la situación de Kalimba, a quien reiteró que apoyará hasta las últimas consecuencias.

"Estamos con esta gira de OV7, con conciertos todo el tiempo. Kalimba está muy bien, muy tranquilo, todos lo estamos y en espera de que sucedan las cosas con el tiempo", inició.

Respecto al actuar de Melissa Galindo dijo: "Me parece que efectivamente eso hay que cambiar, tocar a los que ven eso, cambiar y si no se convierte en un arma blanca el levantar una mano y decir las cosas, me parece válido si hay un sustento legal".

Ari Borovoy reiteró su apoyo a Kalimba, pues lo ama y es si “carnal”: “es mi brother, mi hermano, mi amigo. Yo he viajado con él, llevo muchos años de conocerlo, compartíamos habitación hace varios años y ahorita ya no. Lo conozco muy bien, en las buenas, en las malas, en las peores y en las excelentes y el apoyo se da así, de abrazo, de uno a uno, no necesariamente aquí con los medios de comunicación".

Finalmente, Ari Borovoy remarcó como le manifestó su empatía a Kalimba cuando ocurrió la polémica: “incluso, en las redes sociales le dije: 'estoy contigo, yo te apoyo'".