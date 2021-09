Asaltan a Julio Camejo en la CDMX: "¡Qué impotencia es agradecer que no te maten!"

El actor de telenovelas Julio Camejo denunció que fue asaltado a punta de pistola en la Ciudad de México y compartió el sentimiento de impotencia que sintió al enfrentarse con el delincuente.

Fue a través de Instagram que Julio Camejo reveló que había sido víctima de la delincuencia de la CDMX, la cual le arrebató el estéreo de su carro en la colonia Lomas de los Ángeles Tetelpan, en alcaldía Álvaro Obregón.

“Me robaron… ¿de quién es la culpa? me robaron en la CDMX… calle Real de Minas, código postal 01790”, dijo Julio Camejo en un video en el que muestra cómo quedó su auto luego de que le quitaron el estéreo.

En un segundo clip, Julio Camejo habló sobre el sentimiento de impotencia que sintió al momento de ser asaltado:

“Qué importancia es tener que aceptar que te roben y agradecer que no te maten… me lo das a la buena o a la mala”, dijo mientras hacía con la mano la forma de una pistola.

Tras ello le mandó un duro mensaje a su asaltante; le dijo que ojalá use el dinero que obtenga de su atraco “para llevarle medicinas a tus padres o el pan nuestro de cada día a tus hijos”.

“Yo sé lo que es pasar hambre, yo lo viví… porque si no es así, ¡qué mezquina y miserable está siendo tu vida… lo que me queda es seguir trabajando, tal vez el doble, para recuperar lo que tú me robaste… porque a mí sí me costó… ¡yo si trabajé!”, reclamó el actor