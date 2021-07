Silvia Pinal deja el hospital y manda duro mensaje a los paparazzis (VIDEO)

Silvia Pinal salió del hospital este domingo, luego de que fue internada a inicios de la semana pasada; celebró que ya está en casa compartiendo un mensaje a los paparazzis que estaban cazándola en el nosocomio.

Fue a través de la cuenta de Instagram de su hija Sylvia Pasquel que doña Silvia Pinal habló sobre su salida del hospital:

“Chicos de la prensa, ¡aquí está su vedette favorita!”, expresa la primera actriz antes de estallar en risas.

“De verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos, al ratito me voy a poner a ver que pasó, porque luego luego el chisme, para ver qué pasó”, señaló.

Tras ello detalló que no fue internada por nada grave y que se encuentra de maravilla:

“Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y pues estoy lista para la otra”, concluye.