Aseguran que Shakira encontró a Gerard Piqué siéndole infiel y que se van a separar

Tal parece ser que la relación entre Shakira y Gerard Piqué podría llegar muy pronto a su fin, pues diversos medios españoles aseguran que la cantante encontró al futbolista siéndole infiel.

De acuerdo con las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, fuentes cercanas a la pareja aseguran que Shakira y Gerard Piqué están pasando por una crisis, pues presuntamente el deportista le fue infiel a la famosa.

“Lo que me comentan a mí, según sus fuentes, me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron.

Asimismo, se reportó que Piqué ha estado viviendo en los últimos días en su propiedad de soltero, mientras que Shakira está en su casa de ambos con sus hijos.

Por si fuera poco, “El Periódico” de Barcelona también dio a conocer que Piqué se la ha pasado “desatado y desbocado de fiesta”, y que “se ha visto acompañado de otras mujeres”.

Sólo queda esperar a que Shakira o Piqué confirmen o desmientan los señalamientos.