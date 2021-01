La Bebeshita y Miranda Ibáñez denuncian presuntos abusos del youtuber Rix

Tras la denuncia de la youtuber Nath Campos contra Rix, a quien acusa de abuso sexual, La Bebeshita y Miranda Ibáñez alzaron la voz y también compartieron sus experiencias con el influencer.

Miranda Ibáñez aseguró que en una ocasión, tras acudir a una fiesta, Rix se ofreció a llevarla a su casa, pero finalmente la llevó al departamento del influencia, donde él se quitó la ropa.

“Yo estaba conviviendo con esta persona, con Rix. Estaba en un punto en el que todos querían seguir la fiesta, yo dije que no. Rix dijo ‘yo la puedo llevar a su casa’, pensamos que era una persona de confianza. Me llevó a su departamento, me puse en su cama, estaba con mucha agua. Literalmente no entendía nada y esta persona se quitó la ropa y me empezó a decir que lo tocara”, narró Ibáñez.

Daniela Alexis, conocida como “La Bebeshita”, declaró: “Es un patán, un mentiroso, un manipulador. Yo terminé muy mal con él. Eso fue hace como siete años. Él me gustaba mucho, me invitó a su casa, me enteré por amigos en común que hablaba mal de mí. A mis amigas las usaba”. Aseguró que Rix solía pedir fotografías íntimas a las mujeres con las que se relacionaba.

La youtuber Nath Campos denunció el pasado 22 de enero que fue abusada sexualmente por uno de sus amigos influencers llamado Rix, tras haber salido de fiesta juntos

TAmbién Lee Andrea Legarreta se disculpa con Nath por comentarios (Video)

“Salí de antro con un grupo de amigos con los que normalmente salía de fiesta, prácticamente todos youtubers, personas que conozco desde hace muchos años. Tomé mucho esa noche. Un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y Rix se ofreció a subirme, porque yo no podía caminar bien. Mis otros amigos se fueron. De las otras cosas que recuerdo es entrar a mi departamento, quitarme mi Jumper para meterme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos ni las piernas, no sé si estaba en shock, no sé qué estaba pasando”, dijo Nath Campos en el video.

AG