A Belinda se le baja la presión en el Machaca Fest: "Hasta no desmayarme no me voy " (VIDEO)

Belinda dejó claro que es una reinota y una profesional, pues no dejó de cantar ni se bajó del escenario, pese a que se le bajó la presión en plena presentación en el Machaca Fest.

Belinda estaba actuando con normalidad en el festival norteño, cuando de repente se comenzó a sentir mal y le dio vértigo mientras cantaba.

Ente esto, la artista se sentó en el escenario, pues temía desmayarse, motivo por el cual detuvo su concierto algunos minutos.

"Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que, si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor", le dijo la Beli a sus fans.

Belinda señaló que probablemente se sintió mal debido a que llegó a cantar casi enseguida de aterrizar desde España.

"Belinda ya desbloqueame de twitter" jajajaja Beli en el machaca pic.twitter.com/wRBzcHFWjI — Ra0lin (@Ra0lin) June 26, 2022

"Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón", compartió.

"No me voy a ir aunque me desmaye y se me baje la presión", remarcó Belinda, antes de sentarse para en una bocina y contemplar cómo sus fans cantaban “Ángel” por ella.