Blink-182 ha casuado sensación con su llegada a México, pues el público del país esperaba ver a la agrupación con ansias desde el año pasado y pacientemente aguardaron hasta que los conciertos pospuestos de la banda fueran anunciados de nueva cuenta. Ahora, la agrupación integrada por Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus finalmente llegó a tierras mexicanos.

Fue hace un par de días que Blink-182 llegó a la Ciudad de México y estamos a solo unas horas de ver a los intérpretes de "All The Small Things" en el Palacio de los Deportes durante una serie de conciertos que prometen hacernos regresar en el tiempo. Parece ser que el baterista, Travis Barker, no pudo evitar el pasear en icónicos lugares de la capital mexicana y compartió con sus seguidores sus momentos en la CDMX a través de redes sociales.

¿A dónde fue Travis Barker en la Ciudad de México?

En primer lugar, Travis Barker aprovechó su llegada a la Ciudad de México para recargarse de energias en Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más icónicos en México, cuyo nombre viene del nahuatl "ciudad de los dioses". El músico compartió una foto donde luce uno de los basamentos piramidales del recinto en todo su esplendor.

Travis Barker pasea por Teotihuacán durante su estadía en la Ciudad de México con Blink-182. Foto: Instagram

Asimismo, quienes lo reconocieron aporvecharon para capturar su imagen en fotos y videos.

Travis Barker aprovechó su día libre y fue a pasear a las pirámides de Teotihuacán. pic.twitter.com/Ul7O9dMjrh — Indie 505 (@Indie5051) April 2, 2024

El famoso también fue captado comiendo en un restaurante vegano y posteriormente, convivió un poco con sus seguidores en lo que parece ser fuera del hotel Four Seasons donde se hospeda Blink-182 durante su estancia en el país. Los seguidores sorprendieron a la banda con un mariachi donde les cantaron "Canta y no Llores", una canción icónica de la cultura mexicana. Bajo el sonido de las trompetas del mariachi, el público coreó el nombre de Travis Barker.

Estos son los tacos que comió Travis Braker de Blink-182 en México

En redes sociales, la taquería Mora Mora presumió que recibió la visita de Travis Barker en la Ciudad de México, donde el famoso degustó la serie de alimentos vegetarianos con los que cuenta en recinto. Cabe destacar que el cantante es vegetariano desde su adolescencia y comenzó su viaje en el veganismo en 2008.

"Este fin nos visitó the one and only Travis Barker" compartió el negocio junto con una serie de fotos donde el artista posa con algunos miembros del staff, así como con un fanático. El restaurante que abre sus puertas a diario se ubica en Colima 227, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Aún quedan varias fechas de Blink-182 en la Ciudad de México, por lo que es posible que en la semana no dejemos de ver a los famosos pasear por varios lugares del estado y sobretodo a Travis Barker, quien suele interesarse por conocer los alrededores y los lugares más turísticos que los sitios que visita con la banda durante su gira.