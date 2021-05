"Breakthrough" de TWICE supera las 100 millones de reproducciones en YouTube

El grupo de k-pop TWICE hizo historia, luego de que el video de su canción “Breakthrough” superó las 100 millones de reproducciones en YouTube.

Con este logro, TWICE se convierte en el grupo femenino con el mayor número de videos con más de 100 millones de vistas en YouTube: 17, superando así a Little Mix, que tiene 16.

“Breakthrough”, de TWICE, fue lanzado en julio del 2019. Ahora se suma a otros videos de la agrupación como "LIKEY", "What is Love?", "CHEER UP" y "FANCY".

Por si fuera poco, TWICE lanzará el próximo 9 de junio “Taste of Love” sencillo que se incluirá en el mini álbum del mismo nombre que saldrá dos días después; además, el 28 de julio la banda publicará “Perfect World”, su tercer disco.