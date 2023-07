Burrita Burrona rompe en llanto y se quita la máscara; 'veía la desesperación de mi madre'

Una de las influencer más relevantes del momento, la Burrita Burrona, junto con Turbulence, estuvieron presentes en el programa Pinky Promise, en la que está como presentadora Karla Días. Fue durante la entrevista que quien está dentro de la botarga se rompió y dejó ver su rostro ante miles de espectadores en una transmisión en vivo.

Momo Guzmán, quien está detrás del famoso y polémico personaje, no es la primera que vez que se quita la máscara, pero en esta ocasión lo hizo en un emotivo momento. El influencer le dedicó unas conmovedoras palabras Turbulence.

Le agradeció por ayudarle a sobresalir en el mundo del entretenimiento, además de no dejarse caer por las adversidades. Guzmán dijo sentirse muy cómo en su estancia en el programa de internet y señaló que haría las declaraciones a pesar de estar en estado de ebriedad.

“Yo sé que ella no puede creer o no sé, pero si yo algo lo he hecho por amor ha sido por Turbulence Dragg Queen, porque es mi amiga, es mi hermana, merece el respeto de toda la gente y es una de las mejores Dragg Queen que tiene México”, dijo la Burrita Burrona.

“Yo les voy a pedir a toda la gente que me sigue, que todo el amor y respeto que tengan siempre sea acerca de Turbulence porque sin ella yo no estaría aquí. Si algo yo sé hacer, es ser agradecida y agradezco que ella me haya creído. Te amo y eres una perra”, apuntó entre lágrimas.

Quien está detrás del personaje terminó de abrirse cuando reveló algunas experiencias que pasó durante su juventud, al recordar que no viene de una familia acomodada: “Cuando sabía que llovía, a mí me daba mucho miedo porque yo decía ‘se va a meter el agua a mi casa. No tengo un techo que me proteja’”, relató.

“Yo veía la desesperación de mi madre de decir: ‘Yo no quiero que mis hijos vivan esto’, pero no la puedes culpar porque es tu madre y a nadie se le ha enseñado a ser madre en esta vida”, apuntó la influenecer. Momo Guzmán reveló que está completamente comprometido a dar siempre todo para que su familia no sufra carencias como el lo hizo en su infancia.

Se comprometió a que ni su madre ni sus hermanos se queden sin comer: “Jamás les va a faltar. Mi mayor motor es que mi madre y mis hermanos, honestamente y orgullosamente, quiero que vivan la vida que no tuve. Todo lo que hago, yo lo voy a hacer porque quiero una vida mejor para ellos”, concluyó.

