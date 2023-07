¡Ya superó a Rosalía! Revelan que Rauw Alejandro y Camilla Cabello estarían saliendo

Luego de que Rosalía y Rauw Alejandro terminaron se dio a conocer que el cantante puertorriqueño estaría saliendo con otra famosa cantante que es Camila Cabello.

El periodista Raúl De Molina, del programa El Gordo y la Flaca, destapó el supuesto romance y aseguró que se lo confirmó una muy buena fuente.

"Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello. Lo tengo de muy buena fuente, si no, no lo diría en el aire... Sí, dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía", dijo el periodista en el programa que se transmite solo por Estados Unidos.

Asimismo, el conductor afirmó que Rauw Alejandro no tiene nada que ver con Shakira, luego de un video que se difundió en el que aparecen juntos y aclaró que ellos solo son amigos.

“Y no anduvo nunca con Shakira… te lo digo ahora, no salió con Shakira, pero sí dicen que andaba con Camila Cabello, después de que se peleó con Rosalía. (Me lo dijo) una fuente buena en Los Ángeles y es americano”, concluyó.

Rauw Alejandro y Camilla Cabello, juntos en Miami

El mismo día que se dio a conocer la separación con Rosalía, Rauw Alejandro apareció en Miami en el partido de Messi, pero no estaba solo, el cantante estuvo junto con Camila Cabello, en ese momento no se sospechó nada de un nuevo romance, pero al parecer fueron juntos al juego del famoso futbolista.