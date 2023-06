VIDEO. Cantante colombiana Lunalé llora porque dio concierto en Puebla y nadie fue

La cantante colombiana Lunalé compartió en redes sociales su amarga experiencia al dar un concierto en México, pues nadie asistió y tocó sola.

A través de un video que publicó en redes sociales, la cantante colombiana contó que estaba muy emocionada porque se iba a presentar en Puebla.

Señaló que llegó antes para dar un recorrido por la ciudad y después se preparó con ejercicio y meditación para ir a dar su concierto.

En su relató la cantante colombiana Lunalé señaló que cuando llegó al lugar se emocionó porque en la entrada del lugar vio en la marquesina su nombre y pensó que sería un momento muy especial.

Sin embargo, la sorpresa se la llevó cuando llegó y no había ni un alma, más que él equipo de ella que la acompañaba.

@lunalemusica Un poco de realidad para mostrarles que no todo es color rosa como parece que es. Las redes solo nos enseñan el exito y las boletas agotadas, pero esta es otra cara de la moneda que tambien pasa… y esta bien. La vida tiene sus altos y sus bajos, todo depende de como lo tomes. ♬ No Te Preocupes Si Me Ves Llorando

“Hice un concierto en Puebla al que no vino ni una sola persona. Al llegar me puse muy feliz de ver mi nombre en el lugar en donde anhelaba estar hacía mucho. Esperamos un rato pero no llegó nadie”, contó la cantante colombiana Lunalé en el vlip de TikTok.

Señaló que grabó un video para su mamá, quien a la distancia estaba preocupada por ella, pero finalmente preparó su setlist para los dueños del lugar, quienes dijeron que querían ver su presentación de cualquier manera.

Y toque… a veces las cosas no salen como las esperas, pero todo depende de cómo tu manejes la situación. Así que después nos sentamos a celebrar la vida y sus lecciones Lunalé

La cantante colombiana finalizó el video diciendo que ser artista no es fácil y que hizo la grabación para contar la otra cara de la moneda de lo que significa ser artista.

Paulina Rubio, Ángela Aguilar… artistas que han dado conciertos casi vacíos

La cantante colombiana Lunalé no es la única que ha dado conciertos vacíos, a las grandes celebridades también les pasa.

Paulina Rubio ofreció un concierto en Costa Rica como parte de los festejos del Pride, en Costa Rica el año pasado. En las imágenes se observa que hay muy poca gente y según algunos de los testimonios el staff del lugar salió a regalar los boletos a la calle para atraer a la gente.

Otra artista mexicana que le han hecho el feo los fans es Ángela Aguilar, que tras la polémica por decir que es argentina y las declaraciones de su papá Pepe Aguilar para defenderla cayó de la gracia del público y reportan pocas ventas en sus shows por México y Estados Unidos.