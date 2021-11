Carlos Trejo pide ayuda a AMLO y Sheinbaum para ¡congelar un fantasma!

Carlos Trejo no sólo es un experimentado cazafantasmas, sino que también es un hombre de ciencia, pues el enemigo de Alfredo Adame reveló que solicitará la ayuda del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum para financiar una investigación en la que va a ¡congelar un fantasma!

Así lo dio a Conocer Carlos Trejo durante el programa “Buenas noches Don Fematt”, espacio en el que incluso señaló que hay una universidad interesada en la investigación y experimento de congelación de fantasma.

“Se está haciendo un escrito para la Presidencia de la República y para Claudia Sheinbaum, donde ahorita Carlos Trejo ya está en las condiciones para solicitar ayuda para llevar a cabo un experimento de congelación… te estoy hablando de niveles mucho más fuertes, en los que incluso una universidad ya está interesada en esto… y demostrarle a México y al mundo la existencia de un mundo paralelo”, expresó Carlos Trejo.

"Con esto podríamos pasar no nada más a la historia, inclusive comprobar las teorías de las leyes de la relatividad de Albert Einstein que hablan de los viajes en el tiempo, que físicamente no se han podido comprobar, matemáticamente ya se hizo, pero no físicamente", agregó Carlos Trejo.

El cazafantasmas explicó que ha realizado su investigación por 15 años y dijo que también tiene contemplado transmitir el experimento de congelación de fantasmas.

“Primero tuve que juntar las pruebas suficientes, llevar a cabo una bitácora por 15 años, llevar una gran cantidad de testigos. Hemos juntado las evidencias necesarias para presentarnos con las autoridades correspondientes, puedo demostrar que existe un mundo paralelo", remarcó Carlos Trejo.

rc