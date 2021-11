La actriz Carmen Salinas, referente del mundo del espec-táculo mexicano, está en coma a causa de un derrame cerebral que sufrió la noche del miércoles en su casa, por lo que se encuentra internada en un hospital de la colonia Roma, en la Ciudad de México, informó ayer su nieta Carmen Plascencia.

Hasta el cierre de esta edición, la familia de la también productora reportaba que no presentaba alguna mejoría y esperaba la opinión de un neurólogo, de acuerdo con declaraciones de su ahijado Jorge Nieto para Grupo Radio Fórmula.

“Hace unos minutos se dio el parte médico de la primera actriz: no hay cambio, no hay avance o un retroceso. Se está esperando una tercera opinión de un neurólogo”, externó.

Explicó que los signos vitales y órganos de Carmen Salinas “están funcionando muy bien, su respiración se encuentra en 92, su oxigenación y ritmo cardiaco son normales”.

Señaló que la actriz, de 82 años de edad, sigue con respirador artificial. “Ha tenido mínimos avances favorables, por ejemplo: mover un labio. Es algo mínimo, pero esperanzador”.

Se iba a meter a bañar para el otro día porque tenía llamado, al ver las muchachas que no salía pronto se dieron cuenta que estaba desmayada en el baño, fue llamar a la ambulancia, con esta noticia de que se le vino un derrame y ahorita está estable dentro de lo que cabe, con medicamentos

María Eugenia Plascencia, Hija de Carmen Salinas

Por la mañana, Carmen Plascencia, nieta de la exdiputada, aclaró que su abuela se encontraba en coma no inducido con sus órganos funcionando de manera normal. “Está con respiración asistida, con ventilador, es la única parte que está asistida”, dijo afuera del nosocomio.

Contó que la actriz llegó a su casa tras trabajar en la grabación de la telenovela Mi fortuna es amarte, que se transmite en Televisa; cenó, después se comenzó a sentir mal y se desmayó, cerca de las diez de la noche.

“Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado”, explicó.

Por su parte, el sobrino de la artista, Gustavo Briones, declaró que la llevó a su casa y cenó con ella, pero más tarde le hablaron para avisarle que se había desmayado.

“Llegamos de una grabación que hizo ayer, cenamos los dos juntos porque no habíamos comido, vimos su novela y le dije que me iba a la casa. Me fui y como a las 10 de la noche más o menos hablaron las muchachas que subieron y la vieron que estaba desmayada. Inmediatamente hablamos a la ambulancia”, relató.

Mientras que por la tarde su hija María Eugenia Plascencia dijo al programa Ventaneando que la actriz “se iba a meter a bañar para el otro día porque tenía llamado”.

El miércoles pasado incluso la exdiputada compartió una foto con los actores con quienes comparte créditos en el melodrama. “Miren que hermosa familia tengo en la telenovela Mi fortuna es amarte”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al darse a conocer la noticia diversas personalidades como Dulce María, Maribel Guardia, Adrián Uribe, Michelle Vieth, Laura Zapata y Daniela Romo, le desearon pronta recuperación. “Carmelita sabes lo mucho que te queremos todos. Te mandamos mucha fuerza, eres un roble, siempre positiva, trabajadora, haciéndonos reír, levantándote ante cualquier adversidad”, escribió en Twitter la ex-RBD.

El productor Morris Gilbert también se pronunció: “Toda mi energía y los mejores deseos para mi muy querida amiga”. Mientras que la cantante Ana Gabriel expresó: “Orando por la pronta recuperación de nuestra querida y admirada Carmen Salinas, unámonos todos por su salud y que pronto tengamos buenas noticias”.

Carmen Salinas es conocida en el mundo de la farándula por su emblemático papel como La Corcholata en el cine de ficheras con el filme Bellas de noche (1975).

Bajo la dirección de Tony Scott trabajó en Hombre en llamas. Ha participado en 50 películas, entre ellas Las fuerzas vivas, El lugar sin límites, Noches de cabaret, La pulquería, Noche de carnaval y La misma luna.

En melodramas ha destacado en María Mercedes, María la del barrio y Abrázame muy fuerte. En su faceta como productora su mayor éxito es Aventurera con Itatí Cantoral, Edith González y Niurka.